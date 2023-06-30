Краків-2023: розклад Європейських ігор на 30 червня

У цей день буде розіграно 9 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

30 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 11-го дня в 10 видах спорту. Атлети розіграють 9 комплектів медалей у 5 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі у стрільбі, веслуванні, боксі, фехтуванні та стрибках з трампліна.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 30 червня (п'ятниця)

10:00. Кульова стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Чоловіки: Павло Коростильов, Максим Городинець

10:00. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація. Жінки: Олена Охотська

10:35. Веслування. Каное. Одиночна. Каное-cлалом. Кваліфікація. Чоловіки: Олександр Федоренко, Совко Сергій, Максим Корнійчук

11:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Мікст: Катерина Фесенко, Дмитро Шевчук

11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки

11:20. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Чоловіки: збірна України- Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Ян Сич, Євген Макієнко

11:25. Веслування. Каное. Одиночна. Каное-слалом. Кваліфікація. Жінки: Вікторія Ус, Вікторія Добротворська

12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

12:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Марія Бєлкіна

12:30. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Жінки: збірна України - Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька

13:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

13:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Тимур Бриков

14:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:15. Кульова стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 14:30. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:35. Веслування. Каное. Командні змагання. Слалом. Фінал . Чоловіки: збірна України - Олександр Федоренко, Сергій Совко, Максим Корнійчук

. Чоловіки: 15:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст

15:10. Веслування. Каное. Командні змагання. Каное-слалом. Фінал . Жінки

. Жінки 15:30. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:30. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

16:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Артем Мельник

16:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

16:00. Кульова стрільба. Стендова. Трап. Фінал . Жінки

. Жінки 16:20. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст

16:30. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Олександр Хижняк

17:00. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Жінки: Україна - Португалія

17:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки

17:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки

17:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

17:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки

17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

17:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Пилипчук, Жанна Глухова

17:40. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

17:45. Стендова стрільба. Трап. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Павло Замятін

18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки

18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

18:20. Текбол. Парний розряд. Фінал . Мікст

. Мікст 18:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Фінал . Жінки

. Жінки 18:40. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:48. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:30. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:36. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:40. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки

20:00. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Жінки

20:24. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

20:30. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

21:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

21:30. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.