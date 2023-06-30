Краків-2023: розклад Європейських ігор на 30 червня

Джерело - Чемпіон.
30 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 11-го дня в 10 видах спорту. Атлети розіграють 9 комплектів медалей у 5 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі у стрільбі, веслуванні, боксі, фехтуванні та стрибках з трампліна.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 30 червня (п'ятниця)
- 10:00. Кульова стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Чоловіки: Павло Коростильов, Максим Городинець
- 10:00. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
- 10:00. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація. Жінки: Олена Охотська
- 10:35. Веслування. Каное. Одиночна. Каное-cлалом. Кваліфікація. Чоловіки: Олександр Федоренко, Совко Сергій, Максим Корнійчук
- 11:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Мікст: Катерина Фесенко, Дмитро Шевчук
- 11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки
- 11:20. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Чоловіки: збірна України- Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Ян Сич, Євген Макієнко
- 11:25. Веслування. Каное. Одиночна. Каное-слалом. Кваліфікація. Жінки: Вікторія Ус, Вікторія Добротворська
- 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
- 12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
- 12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 12:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Марія Бєлкіна
- 12:30. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Жінки: збірна України - Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька
- 13:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 13:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Тимур Бриков
- 14:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 14:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 14:15. Кульова стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Фінал. Чоловіки
- 14:30. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 14:35. Веслування. Каное. Командні змагання. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Олександр Федоренко, Сергій Совко, Максим Корнійчук
- 15:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 15:00. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
- 15:10. Веслування. Каное. Командні змагання. Каное-слалом. Фінал. Жінки
- 15:30. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 15:30. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 16:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Артем Мельник
- 16:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 16:00. Кульова стрільба. Стендова. Трап. Фінал. Жінки
- 16:20. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
- 16:30. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Олександр Хижняк
- 17:00. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Жінки: Україна - Португалія
- 17:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 17:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 17:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 17:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
- 17:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Пилипчук, Жанна Глухова
- 17:40. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
- 17:45. Стендова стрільба. Трап. Фінал. Чоловіки
- 18:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Павло Замятін
- 18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки
- 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
- 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 18:20. Текбол. Парний розряд. Фінал. Мікст
- 18:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Фінал. Жінки
- 18:40. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
- 18:48. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 19:30. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 19:36. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 19:40. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Жінки
- 20:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 20:00. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Жінки
- 20:24. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 20:30. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 21:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 21:30. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.