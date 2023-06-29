Чоловіча збірна України з пляжного футболу не вийшла до півфіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з пляжного футболу не вийшла групового етапу до 1/2 фіналу Європейських ігор в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Це стало відомо після завершення матчу третього туру групи В між Швейцарії та Італією. Італійці святкували перемогу з рахунком 5:3. Саме італійці виграли групу В і з першого місця вийшли до півфіналу. Швейцарія стала другим півфіналістом. Україна посіла третє місце.
Здобувши дві перемоги (з однаковим рахунком 6:5 перемогла Італію та Молдову), чоловіча збірна України залишає турнір.
Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група В. Чоловіки
3 тур, 29 червня
Швейцарія - Італія 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
Турнірні таблиці: