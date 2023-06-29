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Чоловіча збірна України з пляжного футболу не вийшла до півфіналу Європейських ігор

Сьогодні 21:57 243 0
Чоловіча збірна України з пляжного футболу не вийшла до півфіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу не вийшла групового етапу  до 1/2 фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Це стало відомо після завершення матчу третього туру групи В між Швейцарії та Італією. Італійці святкували перемогу з рахунком 5:3. Саме італійці виграли групу В і з першого місця вийшли до півфіналу. Швейцарія стала другим півфіналістом. Україна посіла третє місце.

Здобувши дві перемоги (з однаковим рахунком 6:5 перемогла Італію та Молдову), чоловіча збірна України залишає турнір.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група В. Чоловіки
3 тур, 29 червня

Швейцарія - Італія 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

Турнірні таблиці:

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