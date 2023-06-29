Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу здобула перемогу у третьому турі групи В Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Збірна України переграла Молдову - 6:5. Україна набрала шість очок у групі В і наразі посідає друге місце в турнірній таблиці. Її підсумкова позиція залежатиме від результату поєдинку між Італією та Швейцарією (розпочнеться о 18:30).

Нагадаємо, що у першому турі українці з рахунком 6:5 перемогли Італію.

Європейські ігри-2023

Пляжний футбол. Група В. Чоловіки

3тур, 29 червня

Україна - Молдова 6:5 (3:1, 3:1, 0:3)

Голи: Зборовський (3), Войток (7,11), Войтенко (13), Глуцький (20), Медвідь (20) - Граур (6, 15), Турта (29), Подлєснов (33, 35).

Україна: Неруш, Пославський, Глуцький, Медвідь, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко.

Молдова: Істраті, Гарановський, Ігнат, Подлєснов, Кожокарь, Міце, Граур, Боровський, Сіргі, Турта, Скіценко, Чех.

Попереджені: Щериця (35) — Скіценко (20), Турта (26)