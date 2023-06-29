Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня

У цей день буде розіграно 11 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

29 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 10-го дня в 9 видах спорту. Атлети розіграють 11 комплектів медалей у 7 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі у стрільбі, веслуванні, боксі, фехтуванні та стрибках з трампліна.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 29 червня (четвер)

10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки

10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки

10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки

10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Чоловіки: Коростильов Павло, Городинець Максим

10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена

10:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія

Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки

11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки

11:00. Сучасне п'ятиборство. Фінал . Мікст

. Мікст 11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

11:50. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна

12:05. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія

12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки

12:15. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь

12:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав

13:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Фінал . Жінки

. Жінки 14:00. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: Україна - Молдова

15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України

14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

Веслування. Байдарка. Командні змагання. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем

15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

15:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

16:33. Веслування. Байдарка. Командні змагання. Слалом. Фінал. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна

16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки:

17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Мікст: Марусяк Євген, Калініченко Віталій, Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна

17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

17:55. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал . Мікст

. Мікст 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

19:10. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал . Жінки

. Жінки 20:10. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.