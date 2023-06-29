Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня

Джерело - Чемпіон.
29 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 10-го дня в 9 видах спорту. Атлети розіграють 11 комплектів медалей у 7 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі у стрільбі, веслуванні, боксі, фехтуванні та стрибках з трампліна.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 29 червня (четвер)
- 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
- 10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Чоловіки: Коростильов Павло, Городинець Максим
- 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
- 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена
- 10:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія
- Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
- 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки
- 11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки
- 11:00. Сучасне п'ятиборство. Фінал. Мікст
- 11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 11:50. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
- 12:05. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
- 12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 12:15. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
- 12:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав
- 13:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Фінал. Жінки
- 14:00. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: Україна - Молдова
- 15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України
- 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
- Веслування. Байдарка. Командні змагання. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
- 15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
- 15:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки
- 15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки
- 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
- 16:33. Веслування. Байдарка. Командні змагання. Слалом. Фінал. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
- 16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки
- 17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки:
- 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Мікст: Марусяк Євген, Калініченко Віталій, Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна
- 17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
- 17:55. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
- 18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
- 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Мікст
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
- 19:10. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Жінки
- 20:10. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.