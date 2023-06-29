Головне
Україна піднялась на друге місце в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 21:59 2756
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 07:30 286 1
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня
Сьогодні 07:11 238
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 00:53 29948
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:04 32015
Визначились усі чвертьфіналісти молодіжного Євро-2023
Вчора 23:49 733
Збірна України в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 зіграє з Францією: відомі дата та місце матчу
Вчора 23:39 2068
Челсі оголосив про перехід Гаверца в Арсенал
Вчора 22:15 326
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 22:09 13790
Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023
Вчора 21:11 437
Прямі трансляції

Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня

У цей день буде розіграно 11 комплектів медалей
Сьогодні 07:11 238 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня

Джерело - Чемпіон.

29 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 10-го дня в 9 видах спорту. Атлети розіграють 11 комплектів медалей у 7 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі у стрільбі, веслуванні, боксі, фехтуванні та стрибках з трампліна.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 29 червня (четвер)

  • 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
  • 10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Чоловіки: Коростильов Павло, Городинець Максим
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена
  • 10:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія
  • Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки
  • 11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Фінал. Мікст
  • 11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 11:50. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
  • 12:05.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
  • 12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 12:15.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
  • 12:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав
  • 13:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Фінал. Жінки
  • 14:00. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: Україна - Молдова
  • 15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України
  • 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • Веслування. Байдарка. Командні змагання. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
  • 15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 15:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки
  • 15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки
  • 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 16:33. Веслування. Байдарка. Командні змагання. Слалом. Фінал. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
  • 16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки
  • 17:00.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки: 
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Мікст: Марусяк Євген, Калініченко Віталій, Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна
  • 17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 17:55.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Мікст
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:10.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 20:10.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 32015
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 13790
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 25902
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 29948
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 45367
Віват король, віват! 34 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч Віват король, віват! 34 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч 8102
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16299 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2602
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84539 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10142 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11407
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48054