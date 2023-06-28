Павлова програла італійці у поєдинку за бронзу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українська лучниця Анастасія Павлова у поєдинку за бронзову медаль Європейських іграх-2023 поступилася італійці К'ярі Ребальяті.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Українка програла з рахунком 4:6 та посіла четверте місце на турнірі.
На шляху до півфіналу Павлова перемогла британку Бріоні Пітман (6:5) та данійку Ранді Ден (7:3). Потім у півфінальній сутичці поступилася в додатковому сеті іспанці Еліа Каналес (5:6).
Нагадаємо в міксті Анастасія Павлова разом з Іваном Кожокарем стали володарями срібних медалей.
Європейські ігри-2023
Стрільба з класичного лука. Жінки
Поєдинок за бронзову медаль, 28 червня
К'яра Ребальяті (Італія) - Анастасія Павлова (Україна) 6:4