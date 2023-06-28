Головне
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 550
Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем
Сьогодні 16:59 143
Хижняк вийшов до півфіналу Європейських ігор та здобув путівку на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 16:55 368
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 16:46 40566
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 14:06 744
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 27982
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1659
Нещерет пояснив скандальний епізод з незарахованим голом
Сьогодні 10:38 731
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
Сьогодні 09:56 1080
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік
Сьогодні 08:56 10605
Прямі трансляції

Павлова програла італійці у поєдинку за бронзу Європейських ігор

Сьогодні 16:50 211 0
Павлова програла італійці у поєдинку за бронзу Європейських ігор
#Анастасія Павлова

Джерело - Чемпіон.

Українська лучниця Анастасія Павлова у поєдинку за бронзову медаль Європейських іграх-2023 поступилася італійці К'ярі Ребальяті.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українка програла з рахунком 4:6 та посіла четверте місце на турнірі.

На шляху до півфіналу Павлова перемогла британку Бріоні Пітман (6:5) та данійку Ранді Ден (7:3). Потім у півфінальній сутичці поступилася в додатковому сеті іспанці Еліа Каналес (5:6). 

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Нагадаємо в міксті Анастасія Павлова разом з Іваном Кожокарем стали володарями срібних медалей.

Європейські ігри-2023
Стрільба з класичного лука. Жінки
Поєдинок за бронзову медаль, 28 червня

К'яра Ребальяті (Італія) - Анастасія Павлова (Україна) 6:4

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 12911
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 20080
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30325
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 27982
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 10605
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 40566
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 86262 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48191 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7272 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 13180
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48035
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54908