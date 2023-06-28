Павлова програла іспанці в додатковому сеті та побореться за бронзу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українська лучниця Анастасія Павлова в запеклій півфінальній сутичці на Європейських іграх-2023 поступилася в додатковому сеті іспанці Еліа Каналес - 5:6.

П'ять основних сетів переможницю не виявили, в в другій спробі додаткової партії українка вибила 8, а іспанка - 9.

Матч за брозову медаль розпочнеться о 15:40 за київським часом.

На шляху до півфіналу Павлова перемогла британку Бріоні Пітман (6:5) та данійку Ранді Ден (7:3).

Нагадаємо, в міксті Анастасія Павлова разом із Іаном Кожокарем стали володарями срібних медалей.