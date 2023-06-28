Головне
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 182
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 15:22 39306
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 14:06 669
Павлова програла іспанці в додатковому сеті та побореться за бронзу Європейських ігор
Сьогодні 13:34 313
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 27674
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1544
Нещерет пояснив скандальний епізод з незарахованим голом
Сьогодні 10:38 592
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
Сьогодні 09:56 1026
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік
Сьогодні 08:56 9540
Ротань: Вихід у чвертьфінал присвячуємо нашим воїнам
Сьогодні 08:52 735
Прямі трансляції

Павлова програла іспанці в додатковому сеті та побореться за бронзу Європейських ігор

Сьогодні 13:34 313 0
Павлова програла іспанці в додатковому сеті та побореться за бронзу Європейських ігор
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Українська лучниця Анастасія Павлова в запеклій півфінальній сутичці на Європейських іграх-2023 поступилася в додатковому сеті іспанці Еліа Каналес - 5:6.

П'ять основних сетів переможницю не виявили, в в другій спробі додаткової партії українка вибила 8, а іспанка - 9.

Матч за брозову медаль розпочнеться о 15:40 за київським часом.

На шляху до півфіналу Павлова перемогла британку Бріоні Пітман (6:5) та данійку Ранді Ден (7:3).

Нагадаємо, в міксті Анастасія Павлова разом із Іаном Кожокарем стали володарями срібних медалей.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 27674
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 39306
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 18956
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 12762
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30183
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 9540
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302252 6
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36690
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34162 5
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 113735
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28006
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5885