Харлан: Я - українка! Ця перемога для українського народу, ЗСУ та моєї бабусі

Джерело - Чемпіон.

Фехтувальниця Ольга Харлан присвятила свою перемогу на Європейських іграх українському народові, збройним силам України та своїй бабусі.

Про це новоспечена чемпіонка розповіла в коментарі АСЖУ одразу після фінальної сутички шаблісток.

"Я - українка. Я дуже хотіла перемогти, щоб подарувати цю перемогу Україні, воїнам, які нас захищають та своїй родині, яка частково знаходиться тут (у Кракові. - ред.). А моя бабуся зараз у Миколаєвській області, думаю вона дивилися мій виступ, тож ця перемога й для неї. Я дуже голосно буду співати Гімн, сподіваюся, уболівальники також. Сподівааюся, що ми даємо нашим військовим наснагу перемогами на спортивних аренах, хочу, щоб вони всі повернулися живими. Ця нагорода для них", - сказала зі сльозами на очах Харлан.

Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан вперше стала переможницею Європейських ігор в індивідуальних змаганнях. У 2015-му році Харлан тріумфувала в командній першості.

Українські фехтувальники здобули три медалі в Кракові. Владислав Станкевич здобув "бронзу" в індивідуальних змаганнях шпажистів, а напередодні в цій же дисципліні перемогу святкувала Фейбі Бежура.

Після 7 змагальних днів збірна України посідає третю сходинку в медальному заліку - 34 нагороди (17 золотих, 10 срібних і 7 бронзових).