Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 27 червня
Сьогодні 07:18 213
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 09:51 11021
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 09:18 28673
Ахметов визначився з новим головним тренером Шахтаря
Сьогодні 08:10 847
Україна зберігає третє місце медального заліку Європейських ігор після 6 змагальних днів
Вчора 21:46 1177
Бежура виграла Європейські ігри з фехтування
Вчора 20:47 1157
Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор
Вчора 18:57 498
Єфіменко став фіналістом Європейських ігор
Вчора 18:07 419
Ярмоленко підписав контракт з Динамо
Вчора 17:16 5942
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
Вчора 16:53 378
Прямі трансляції

Європейські ігри-2023: медальний залік

Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети
Сьогодні 09:18 28673 0
Європейські ігри-2023: медальний залік

Джерело - Чемпіон.

У Кракові (Польща) із 20 червня по 2 липня 2023 року відбуваються 3-ті Європейські ігри, у рамках яких спортсмени з 48 країн борються за медалі, а також за право виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Медальний залік Європейських Ігор доступний на офіційному сайті турніру. Також медальний залік можна буде переглянути на нашому сайті. Перший комплект медалей розіграли на турнірі у четвер, 22 червня.

Загальний медальний залік Європейських ігор-2023

Європейські ігри відбуваються у Кракові, також змагання приймають низка міст Малопольського воєводства. 7000 спортсменів борються за медалі у 29 дисциплінах (синхронне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейк-данс, веслування на байдарках та каное, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, кікбоксинг, сучасне п'ятиборство, тайський бокс, падель, регбі-7, стрільба, стрибки на лижах з трампліна, скелелазіння, настільний теніс, тхеквондо, текбол, тріатлон). Україну на Іграх у Польщі представлятимуть 263 атлети.

Коментарі ()
Популярне зараз
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 4942
24 роки тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу 24 роки тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу 4022
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 11021
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 301648 3
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 7002
Ярмоленко підписав контракт з Динамо Ярмоленко підписав контракт з Динамо 5942
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5871
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20708
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 86152 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84386 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13253 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21397 1