Головне
Харлан тріумфувала на Європейських Іграх-2023
Сьогодні 20:26 742
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023
Сьогодні 21:22 3732
Збірна України U-21 виставила експериментальний склад на матч Євро-2023 проти Іспанії
Сьогодні 20:43 831
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:29 34258
Збірна України з тайського боксу виграла медальний залік Європейських ігор
Сьогодні 20:04 312
Приймачов здобув золоту медаль Європейських ігор з тайського боксу
Сьогодні 19:54 209
Єфіменко виграв Європейські ігри-2023
Сьогодні 18:04 764
Байло та Есман завоювали срібні медалі Європейські ігри
Сьогодні 17:48 253
Любченко виграв золоту медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:44 1023
Ярмоленко повернувся до Динамо
Сьогодні 16:36 387
Прямі трансляції

Харлан тріумфувала на Європейських Іграх-2023

У фіналі українка познущалася над суперницею
Сьогодні 20:26 742 0
Харлан тріумфувала на Європейських Іграх-2023
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан розгромила румунку Іліку Пантіс (15:3) у фіналі Європейських ігор-2023.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Для українки шлях до півфіналу був неймовірно складним, адже у матчі 1/8 фіналу Ольга здобула важку перемогу над представницею Болгарії Йоаною Ілієвою , а у чвертьфіналі розгорнулася справжня заруба між Харлан 🇺🇦 та Розелою Грегоріо. За рахунку 14:13 на користь Ольги італійці було видано червону картку, тож завдяки штрафному уколу українка пройшла далі - 15:13. У півфіналі Ольга перемогла іншу представницю Італії Елоїзою Пасаро - 15:12. 

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Це вже третя медаль для українського фехтування. Раніше Володимир Станкевич став бронзовим призером, а Фейбі Бежура завоювала золоту медаль.

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 34258
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 281863 23
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 9413
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 25732
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 11858
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 3732
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 47428 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 30416 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36533 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15353
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38199
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 13159