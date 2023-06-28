У цей день буде розіграно 11 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

28 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 9-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 11 комплектів медалей у 7 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, стрільбі, текболі, тріатлоні та фехтуванні.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 28 червня (середа)

10:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки: Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коротильова

10:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Жінки: збірна України - Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Дарія Миронюк

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки

10:50. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Анастасія Павлова

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Жінки: Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова, Соломія Братейко, Анастасія Димитренко

11:00. Тріатлон. Фінал . Чоловіки: Віталій Воронцов

. Чоловіки: 11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Дар'я Зеленська

11:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Андрій Ягодка, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Богдан Боговін

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Жінки: Анна Письменська

11:00. Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Чоловіки: Юрій Ковальчук, Павло Тимощенко

11:30. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Мікст: Сергій Куліш, Дар'я Тихова; Олег Царьков, Наталія Кальниш

12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки

13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Фінал . Жінки

. Жінки 14:15. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Ганна Окрей

15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

15:30. Пляжний футбол. Група В. Жінки: Україна - Італія

15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки

16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал . Жінки

. Жінки 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

16:30. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Олександр Хижняк

16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки

16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

Жінки 16:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Фінал . Мікст

. Мікст 17:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал . Жінки

. Жінки 17:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки

17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Чоловіки: Євген Марусяк, Віталій Калініченко

17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки

18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал . Жінки

. Жінки 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:30. Пляжний футбол. Група В. Чоловіки: Україна - Швейцарія

18:40. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал . Жінки

. Жінки 19:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал . Чоловіки: Олег Колодій, Данило Коновалов

. Чоловіки: 19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка

19:45. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст: Гліб Бекетов/Михайло Махновський

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.