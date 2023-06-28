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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня

У цей день буде розіграно 11 комплектів медалей
Сьогодні 07:15 284 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня

Джерело - Чемпіон.

28 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 9-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 11 комплектів медалей у 7 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, стрільбі, текболі, тріатлоні та фехтуванні.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 28 червня (середа)

  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки: Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коротильова
  • 10:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Жінки: збірна України - Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Дарія Миронюк
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки
  • 10:50. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Анастасія Павлова
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Жінки: Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова, Соломія Братейко, Анастасія Димитренко
  • 11:00. Тріатлон. Фінал. Чоловіки: Віталій Воронцов
  • 11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Дар'я Зеленська
  • 11:00.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Андрій Ягодка, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Богдан Боговін
  • 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Жінки: Анна Письменська
  • 11:00. Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Чоловіки: Юрій Ковальчук, Павло Тимощенко
  • 11:30. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Кваліфікація. Мікст: Сергій Куліш, Дар'я Тихова; Олег Царьков, Наталія Кальниш
  • 12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки
  • 14:15. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Ганна Окрей
  • 15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:30. Пляжний футбол. Група В. Жінки: Україна - Італія
  • 15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки
  • 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 16:30. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Олександр Хижняк
  • 16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 16:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 положення. Фінал. Мікст
  • 17:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Жінки
  • 17:00.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Чоловіки: Євген Марусяк, Віталій Калініченко
  • 17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 18:00.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
  • 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Чоловіки
  • 18:30. Пляжний футбол. Група В. Чоловіки: Україна - Швейцарія
  • 18:40.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 19:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки: Олег Колодій, Данило Коновалов
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка
  • 19:45. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
  • 20:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст: Гліб Бекетов/Михайло Махновський

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

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