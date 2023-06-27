Приймачов здобув золоту медаль Європейських ігор з тайського боксу

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Українець Олег Приймачов переміг у фіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У фінальному поєдинку вагової категорії до 91 кг Олег Приймачов переміг італійця Енріко Пеллегріно - 30:27.

Українці загалом у тайському боксі здобули три золоті медалі. Раніше Ігор Любченко у фіналі вагової категорії до 67 кг переміг поляка Оскара Сігерта. Також Олександр Єфіменко переміг португальця Гонсало Да Кошта у фіналі вагової категорії до 71 кг.

Європейські ігри-2023

Тайський бокс. Чоловіки. До 91 кг

Фінал, 27 червня

Енріко Пеллегріно (Італія) - Олег Приймачов (Україна) 27:30