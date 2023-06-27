Приймачов здобув золоту медаль Європейських ігор з тайського боксу

Джерело - Чемпіон.
Українець Олег Приймачов переміг у фіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.
Європейські ігри-2023: медальний залік
У фінальному поєдинку вагової категорії до 91 кг Олег Приймачов переміг італійця Енріко Пеллегріно - 30:27.
Українці загалом у тайському боксі здобули три золоті медалі. Раніше Ігор Любченко у фіналі вагової категорії до 67 кг переміг поляка Оскара Сігерта. Також Олександр Єфіменко переміг португальця Гонсало Да Кошта у фіналі вагової категорії до 71 кг.
Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 91 кг
Фінал, 27 червня
Енріко Пеллегріно (Італія) - Олег Приймачов (Україна) 27:30