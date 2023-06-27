Єфіменко виграв Європейські ігри-2023

Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Єфіменко переміг у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.
Європейські ігри-2023: медальний залік
У фінальному поєдинку Олександр Єфіменко переміг португальця Гонсало Да Кошта - 30:27.
Це сьогодні вже друга золота медаль для України у тайському боксі. Раніше Ігор Любченко у фіналі вагової категорії до 67 кг переміг поляка Оскара Сігерта.
Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 71 кг
Фінал, 27 червня
Гонсало Да Кошта (Португалія) - Олександр Єфіменко (Україна) 27:30