Скуріхін завоював срібну медаль Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українець Єгор Скуріхін програв у фіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У фінальному поєдинку вагової категорії до 81 кг Єгор Скуріхін поступився Артема Леводарі - 27:30.

Раніше Ігор Любченко у фіналі вагової категорії до 67 кг переміг поляка Оскара Сігерта. Також Олександр Єфіменко переміг португальця Гонсало Да Кошта у фіналі вагової категорії до 71 кг.

Європейські ігри-2023

Тайський бокс. Чоловіки. До 81 кг

Фінал, 27 червня