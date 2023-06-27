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Скуріхін завоював срібну медаль Європейських ігор

Сьогодні 18:41 198 0
Скуріхін завоював срібну медаль Європейських ігор
#Єгор Скуріхін

Джерело - Чемпіон.

Українець Єгор Скуріхін програв у фіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У фінальному поєдинку вагової категорії до 81 кг Єгор Скуріхін поступився Артема Леводарі - 27:30.

Раніше Ігор Любченко у фіналі вагової категорії до 67 кг переміг поляка Оскара Сігерта. Також Олександр Єфіменко переміг португальця Гонсало Да Кошта у фіналі вагової категорії до 71 кг.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 81 кг
Фінал, 27 червня
Артем Леводарі (Молдова) - Єгор Скуріхін (Україна) 30:27
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