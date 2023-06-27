Українські стрільці виграли золоті медалі Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Дует Павла і Юлії Коростильових здобув перемогу у фіналі Європейських ігор у Кракові. Спортсмени тріумфували у стрільбі з малокаліберного пістолета в дисципліні "швидкострільність" на дистанції 25 метрів
Українці впевнено перемогли чеську пару Матей Рампулу/Альзбету Дедову - 16:6.
У поєдинку за бронзові медалі норвезький дует переміг Словенію - 17:11.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Європейські ігри-2023
Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Вирішальні матчі. Мікст
27 червня
Нагадаємо збірна України після 6 змагальних посідає третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор-2023.