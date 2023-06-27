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Українські стрільці виграли золоті медалі Європейських ігор

Сьогодні 15:29 254 0
Українські стрільці виграли золоті медалі Європейських ігор
#Юлія Коростильова, #Павло Коростильов

Джерело - Чемпіон.

Дует Павла і Юлії Коростильових здобув перемогу у фіналі Європейських ігор у Кракові. Спортсмени тріумфували у стрільбі з малокаліберного пістолета в дисципліні "швидкострільність" на дистанції 25 метрів

Українці впевнено перемогли чеську пару Матей Рампулу/Альзбету Дедову - 16:6.

У поєдинку за бронзові медалі норвезький дует переміг Словенію - 17:11.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Вирішальні матчі. Мікст
27 червня
Нагадаємо збірна України після 6 змагальних посідає третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор-2023.
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