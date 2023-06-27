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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 27 червня

У цей день буде розіграно 24 комплекти медалей
Сьогодні 07:18 214 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 27 червня

Джерело - Чемпіон.

27 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 8-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 24 комплектів медалей у 7 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, стрільбі, тайському боксі, тріатлоні та брейкдансі.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 27 червня (вівторок)

  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Данило Боснюк
  • 11:00. Тріатлон. Фінал. Жінки: Ксенія Левковська, Софія Прийма, Марина Кирик
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Жінки: Ірина Хохлова, Ольга Клуннікова
  • 11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Євген Науменко
  • 11:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Мікст: Павло Коростильов/Юлія Коростильов, Максим Городинець/Анастасія Німець
  • 12:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:20.Фехтування. Шпага. Чоловіки: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Ян Сич, Євген Макієнко
  • 12:28. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки
  • 13:40. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Пляжний футбол. Група В. Чоловіки: Італія - Україна
  • 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Фінал. Мікст
  • 14:30. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Маріанна Басанець
  • 14:58. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:20. Фехтування. Шабля. Жінки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька
  • 15:30. Пляжний футбол. Група В. Жінки: Іспанія - Україна
  • 15:45. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Тарас Бондарчук
  • 16:10. Муай тай. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
  • 16:25. Муай тай. До 67 кг. Фінал. Чоловіки: Ігор Любченко
  • 16:30. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Дмитро Ловчинський
  • 16:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки
  • 16:55.  Муай тай. До 51 кг. Фінал. Жінки
  • 17:00. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Михайло Махновський/Гліб Бекетов
  • 17:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Поліна Бугрова
  • 17:00. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка
  • 17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Жінки: Ксенія Байло, Софія Есман
  • 17:25.  Муай тай. До 54 кг. Фінал. Жінки
  • 17:30.  Сучасне п'ятиборство. Фехтування. Чоловіки: Юрій Ковальчук, Максим Агарушев, Олександр Товкай, Павло Тимощенко
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Пилипчук, Жанна Глухова
  • 17:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 17:40.  Муай тай. До 71 кг. Фінал. Чоловіки: Олександр Єфіменко
  • 18:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки
  • 18:10.  Муай тай. До 81 кг. Фінал. Чоловіки: Єгор Скуріхін
  • 18:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 18:25.  Муай тай. До 57 кг. Фінал. Жінки
  • 18:25. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Жінки
  • 18:55.  Муай тай. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 19:10.  Муай тай. До 91 кг. Фінал. Чоловіки: Олег Приймачов
  • 19:15. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Тетяна Коб
  • 19:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Жінки
  • 19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки: Анна "Stefani" Пономаренко
  • 20:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Анастасія Черноколенко
  • 20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки: Олег ("Kuzya") Кузнєцов
  • 20:10.  Фехтування. Шпага. Фінал. Чоловіки
  • 20:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки
  • 20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 20:40. Фехтування. Шабля. Фінал. Жінки
  • 21:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Юрій Захарєєв
  • 21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 21:13. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки
  • 21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки
  • 21:35. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 22:05. Регбі-7. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 22:35. Регбі-7. Командні змагання. Фінал Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

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