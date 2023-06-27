Краків-2023: розклад Європейських ігор на 27 червня

У цей день буде розіграно 24 комплекти медалей

Джерело - Чемпіон.

27 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 8-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 24 комплектів медалей у 7 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, стрільбі, тайському боксі, тріатлоні та брейкдансі.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 27 червня (вівторок)

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки

10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Данило Боснюк

11:00. Тріатлон. Фінал . Жінки: Ксенія Левковська, Софія Прийма, Марина Кирик

. Жінки: 11:00. Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Жінки: Ірина Хохлова, Ольга Клуннікова

11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Євген Науменко

11:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Мікст: Павло Коростильов/Юлія Коростильов, Максим Городинець/Анастасія Німець

12:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

12:20.Фехтування. Шпага. Чоловіки: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Ян Сич, Євген Макієнко

12:28. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки

13:40. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Пляжний футбол. Група В. Чоловіки: Італія - Україна

14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Фінал . Мікст

. Мікст 14:30. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Маріанна Басанець

14:58. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:20. Фехтування. Шабля. Жінки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька

15:30. Пляжний футбол. Група В. Жінки: Іспанія - Україна

15:45. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Тарас Бондарчук

16:10. Муай тай. До 60 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 16:25. Муай тай. До 67 кг. Фінал . Чоловіки: Ігор Любченко

. Чоловіки: 16:30. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Дмитро Ловчинський

16:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал . Жінки

. Жінки 16:55. Муай тай. До 51 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 17:00. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Михайло Махновський/Гліб Бекетов

17:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Поліна Бугрова

17:00. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка

17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал . Жінки: Ксенія Байло, Софія Есман

. Жінки: 17:25. Муай тай. До 54 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 17:30. Сучасне п'ятиборство. Фехтування. Чоловіки: Юрій Ковальчук, Максим Агарушев, Олександр Товкай, Павло Тимощенко

17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Пилипчук, Жанна Глухова

17:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Жінки

17:40. Муай тай. До 71 кг. Фінал . Чоловіки: Олександр Єфіменко

. Чоловіки: 18:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:10. Муай тай. До 81 кг. Фінал . Чоловіки: Єгор Скуріхін

. Чоловіки: 18:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

18:25. Муай тай. До 57 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 18:25. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал . Жінки

. Жінки 18:55. Муай тай. До 60 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 19:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 19:10. Муай тай. До 91 кг. Фінал . Чоловіки: Олег Приймачов

. Чоловіки: 19:15. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Тетяна Коб

19:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал . Жінки

. Жінки 19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки: Анна "Stefani" Пономаренко

20:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Анастасія Черноколенко

20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки: Олег ("Kuzya") Кузнєцов

20:10. Фехтування. Шпага. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 20:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки

20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки

20:40. Фехтування. Шабля. Фінал . Жінки

. Жінки 21:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Юрій Захарєєв

21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки

21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки

21:13. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки

21:20. Брейкданс. Фінал . Жінки

. Жінки 21:30. Брейкданс. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 21:35. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

22:05. Регбі-7. Командні змагання. Фінал . Жінки

. Жінки 22:35. Регбі-7. Командні змагання. Фінал Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.