Краків-2023: розклад Європейських ігор на 27 червня

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27 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 8-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 24 комплектів медалей у 7 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, стрільбі, тайському боксі, тріатлоні та брейкдансі.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 27 червня (вівторок)
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки
- 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки
- 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Данило Боснюк
- 11:00. Тріатлон. Фінал. Жінки: Ксенія Левковська, Софія Прийма, Марина Кирик
- 11:00. Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Жінки: Ірина Хохлова, Ольга Клуннікова
- 11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Євген Науменко
- 11:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Мікст: Павло Коростильов/Юлія Коростильов, Максим Городинець/Анастасія Німець
- 12:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
- 12:20.Фехтування. Шпага. Чоловіки: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Ян Сич, Євген Макієнко
- 12:28. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки
- 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки
- 13:40. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Пляжний футбол. Група В. Чоловіки: Італія - Україна
- 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Фінал. Мікст
- 14:30. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Маріанна Басанець
- 14:58. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 15:20. Фехтування. Шабля. Жінки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька
- 15:30. Пляжний футбол. Група В. Жінки: Іспанія - Україна
- 15:45. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Тарас Бондарчук
- 16:10. Муай тай. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
- 16:25. Муай тай. До 67 кг. Фінал. Чоловіки: Ігор Любченко
- 16:30. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Дмитро Ловчинський
- 16:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки
- 16:55. Муай тай. До 51 кг. Фінал. Жінки
- 17:00. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Михайло Махновський/Гліб Бекетов
- 17:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Поліна Бугрова
- 17:00. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка
- 17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Жінки: Ксенія Байло, Софія Есман
- 17:25. Муай тай. До 54 кг. Фінал. Жінки
- 17:30. Сучасне п'ятиборство. Фехтування. Чоловіки: Юрій Ковальчук, Максим Агарушев, Олександр Товкай, Павло Тимощенко
- 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Жінки: Тетяна Пилипчук, Жанна Глухова
- 17:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Жінки
- 17:40. Муай тай. До 71 кг. Фінал. Чоловіки: Олександр Єфіменко
- 18:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки
- 18:10. Муай тай. До 81 кг. Фінал. Чоловіки: Єгор Скуріхін
- 18:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
- 18:25. Муай тай. До 57 кг. Фінал. Жінки
- 18:25. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Жінки
- 18:55. Муай тай. До 60 кг. Фінал. Жінки
- 19:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки
- 19:10. Муай тай. До 91 кг. Фінал. Чоловіки: Олег Приймачов
- 19:15. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Тетяна Коб
- 19:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Жінки
- 19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки: Анна "Stefani" Пономаренко
- 20:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки: Анастасія Черноколенко
- 20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки: Олег ("Kuzya") Кузнєцов
- 20:10. Фехтування. Шпага. Фінал. Чоловіки
- 20:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Чоловіки
- 20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки
- 20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 20:40. Фехтування. Шабля. Фінал. Жінки
- 21:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Юрій Захарєєв
- 21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки
- 21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки
- 21:13. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки
- 21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки
- 21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки
- 21:35. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
- 22:05. Регбі-7. Командні змагання. Фінал. Жінки
- 22:35. Регбі-7. Командні змагання. Фінал Чоловіки
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.