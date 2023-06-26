Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня

Джерело - Чемпіон.
26 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 7-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 12 комплектів медалей у 5 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, фехтуванні та стрільбі.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 25 червня (неділя)
- 10:00. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Фехтування. Чоловіки: Ковальчук Юрій, Агарушев Максим, Товкай Олександр, Тимощенко Павло
- 10:00. Тхеквондо. До 73 кг. Жінки: Пипоть Ірина
- 10:00. Тхеквондо. 73+ кг. Жінки: Подолян Рената
- 10:00. Тхеквондо. До 87 кг. Чоловіки: Бондар Владислав
- 10:00. Тхеквондо. 87+ кг. Чоловіки: Гарбар Андрій
- 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
- 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Рапід. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія
- 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
- 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
- 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
- 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
- 11:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Мікст: Мільчев Микола, Маловічко Ірина
- 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Чоловіки: Олефірчик Станіслав, Коновалов Данило
- 11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки
- 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки
- 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки
- 11:45. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Тихова Даря, Кальниш Наталія
- 12:10. Фехтування. Шпага. Жінки: Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
- 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки
- 13:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки
- 13:30. Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
- 13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки
- 15:00. Муай тай. До 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 15:00. Муай тай. До 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
- 15:30. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Жінки
- 16:10. Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав
- 16:15. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
- 16:25. Муай тай. До 67 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор
- 16:55. Муай тай. До 51 кг. 1/2 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія
- 17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки
- 17:25. Муай тай. До 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр
- 17:25. Муай тай. До 81 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Шкуріхін Єгор
- 17:30. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина, Клуннікова Ольга, Пермикіна Валерія, Чижова Анастасія
- 17:44. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки
- 17:50. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Мікст
- 18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна
- 18:25. Муай тай. До 91 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег
- 19:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Тхеквондо. До 73 кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Тхеквондо. До 87 кг. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Тхеквондо. 73+ кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Тхеквондо. 87+ кг. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Настільний теніс. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
- 20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег
- 20:14. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 20:20. Фехтування. Шпага. Фінал. Жінки
- 20:50. Фехтування. Рапіра. Фінал. Чоловіки
- 20:50. Настільний теніс. Парний розряд. Фінал. Мікст
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.