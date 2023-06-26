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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня

У цей день буде розіграно 12 комплектів медалей
Сьогодні 07:18 513 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня

Джерело - Чемпіон.

26 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 7-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 12 комплектів медалей у 5 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, фехтуванні та стрільбі.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 25 червня (неділя)

  • 10:00.  Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Фехтування. Чоловіки: Ковальчук Юрій, Агарушев Максим, Товкай Олександр, Тимощенко Павло
  • 10:00. Тхеквондо. До 73 кг. Жінки: Пипоть Ірина
  • 10:00. Тхеквондо. 73+ кг. Жінки: Подолян Рената
  • 10:00. Тхеквондо. До 87 кг. Чоловіки: Бондар Владислав
  • 10:00. Тхеквондо. 87+ кг. Чоловіки: Гарбар Андрій
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Рапід. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
  • 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
  • 11:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Мікст: Мільчев Микола, Маловічко Ірина
  • 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Чоловіки: Олефірчик Станіслав, Коновалов Данило
  • 11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки
  • 11:45. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Тихова Даря, Кальниш Наталія
  • 12:10.  Фехтування. Шпага. Жінки: Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки
  • 13:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки
  • 13:30.  Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
  • 13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:30. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Жінки
  • 16:10.  Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав
  • 16:15. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
  • 16:25.  Муай тай. До 67 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор
  • 16:55.  Муай тай. До 51 кг. 1/2 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія
  • 17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки
  • 17:25.  Муай тай. До 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр
  • 17:25.  Муай тай. До 81 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Шкуріхін Єгор
  • 17:30.  Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина, Клуннікова Ольга, Пермикіна Валерія, Чижова Анастасія
  • 17:44. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки
  • 17:50. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Мікст
  • 18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна
  • 18:25.  Муай тай. До 91 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег
  • 19:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 73 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 87 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. 73+ кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. 87+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Настільний теніс. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег
  • 20:14. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 20:20.  Фехтування. Шпага. Фінал. Жінки
  • 20:50.  Фехтування. Рапіра. Фінал. Чоловіки
  • 20:50. Настільний теніс. Парний розряд. Фінал. Мікст

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

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