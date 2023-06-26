Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня

У цей день буде розіграно 12 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

26 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 7-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 12 комплектів медалей у 5 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в стрибках у воду, фехтуванні та стрільбі.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 25 червня (неділя)

10:00. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Фехтування. Чоловіки: Ковальчук Юрій, Агарушев Максим, Товкай Олександр, Тимощенко Павло

10:00. Тхеквондо. До 73 кг. Жінки: Пипоть Ірина

10:00. Тхеквондо. 73+ кг. Жінки: Подолян Рената

10:00. Тхеквондо. До 87 кг. Чоловіки: Бондар Владислав

10:00. Тхеквондо. 87+ кг. Чоловіки: Гарбар Андрій

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Рапід. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна

10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст

11:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Мікст: Мільчев Микола, Маловічко Ірина

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Чоловіки: Олефірчик Станіслав, Коновалов Данило

11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки

11:45. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Тихова Даря, Кальниш Наталія

12:10. Фехтування. Шпага. Жінки: Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки

13:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Фінал . Жінки

. Жінки 13:30. Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь

13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки

14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:30. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал . Жінки

. Жінки 16:10. Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав

16:15. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр

16:25. Муай тай. До 67 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор

16:55. Муай тай. До 51 кг. 1/2 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія

17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал . Жінки

. Жінки 17:25. Муай тай. До 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр

17:25. Муай тай. До 81 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Шкуріхін Єгор

17:30. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина, Клуннікова Ольга, Пермикіна Валерія, Чижова Анастасія

17:44. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки

17:50. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал . Мікст

. Мікст 18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна

18:25. Муай тай. До 91 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег

19:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Тхеквондо. До 73 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Тхеквондо. До 87 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Тхеквондо. 73+ кг. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Тхеквондо. 87+ кг. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 20:00. Настільний теніс. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег

20:14. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки

20:20. Фехтування. Шпага. Фінал. Жінки

Жінки 20:50. Фехтування. Рапіра. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:50. Настільний теніс. Парний розряд. Фінал. Мікст

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.