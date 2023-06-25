Краків-2023: розклад Європейських ігор на 25 червня

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25 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 6-го дня в 15 видах спорту. Атлети розіграють 33 комплекти медалей у 10 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистичному плаванні, стрибках у воду, фехтуванні, тхеквандо, стрільбі, скелелазінні.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 25 червня (неділя)
- 10:00. Тхеквондо. До 62 кг. Жінки
- 10:00. Тхеквондо. До 67 кг. Жінки
- 10:00. Тхеквондо. До 74 кг. Чоловіки
- 10:00. Тхеквондо. До 80 кг. Чоловіки: Костеневич Костянтин
- 10:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
- 10:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Мікст
- 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки: Мільчев Микола
- 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Маловічко Ірина, Науменко Вікторія
- 10:00. Фехтування. Рапіра. Жінки: Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія
- 10:15. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія
- 10:15. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег
- 10:50. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Кожокарь Іван/Павлова Анастасія
- 11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм. Фінал: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
- 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна
- 11:00. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина, Клуннікова Ольга, Пермикіна Валерія, Чижова Анастасія
- 11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки
- 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки
- 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Братейко Соломія
- 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст
- 12:30. Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Жінки: Беломоіна Яна, Попова Ірина, Слободян Ірина
- 12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст
- 13:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
- 13:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Чоловіки
- 13:00. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки
- 13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки
- 14:00. Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Гумен Василь, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Ягодка Андрій
- 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія
- 14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст
- 15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав
- 15:00. Муай тай. До 67 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор
- 15:00. Муай тай. До 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр
- 15:00. Муай тай. До 81 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Скуріхін Єгор
- 15:00. Муай тай. До 91 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег
- 15:00. Муай тай. До 51 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія
- 15:00. Муай тай. До 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 15:00. Муай тай. До 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
- 15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст
- 15:15. Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Чоловіки: Тітаренко Дмитро, Коняєв Олександр, Рисенко Сергій
- 15:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст
- 15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст
- 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки: Болюх Кірілл, Середа Олексій
- 16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст
- 16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки
- 16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки
- 16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст
- 16:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки
- 17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки
- 17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки
- 17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки
- 17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки
- 18:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Чоловіки
- 18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки
- 18:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
- 18:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Жінки
- 18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки
- 18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки
- 18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки
- 18:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки
- 19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна
- 19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки
- 19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
- 20:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєва Юрій
- 20:00. Тхеквондо. До 62 кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Тхеквондо. До 74 кг. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Тхеквондо. До 67 кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Тхеквондо. До 80 кг. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки
- 20:10. Фехтування. Рапіра. Фінал. Жінки
- 20:50. Фехтування. Шабля. Фінал. Чоловіки
- 21:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Жінки: Казбекова Євгенія
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.