Краків-2023: розклад Європейських ігор на 25 червня

У цей день буде розіграно 37 комплекти медалей

Джерело - Чемпіон.

25 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 6-го дня в 15 видах спорту. Атлети розіграють 33 комплекти медалей у 10 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистичному плаванні, стрибках у воду, фехтуванні, тхеквандо, стрільбі, скелелазінні.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 25 червня (неділя)

10:00. Тхеквондо. До 62 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 67 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 74 кг. Чоловіки

10:00. Тхеквондо. До 80 кг. Чоловіки: Костеневич Костянтин

10:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

10:00. Падель. Парний розряд. Фінал . Мікст

. Мікст 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки: Мільчев Микола

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Маловічко Ірина, Науменко Вікторія

10:00. Фехтування. Рапіра. Жінки: Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія

10:15. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія

10:15. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег

10:50. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Кожокарь Іван/Павлова Анастасія

11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм. Фінал : збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)

: 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна

11:00. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина , Клуннікова Ольга , Пермикіна Валерія , Чижова Анастасія

11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Братейко Соломія

11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст

12:30. Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Жінки: Беломоіна Яна, Попова Ірина, Слободян Ірина

Жінки: 12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст

13:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 13:00. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки

14:00. Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Гумен Василь, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Ягодка Андрій

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія

14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав

15:00. Муай тай. До 67 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор

15:00. Муай тай. До 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр

15:00. Муай тай. До 81 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Скуріхін Єгор

15:00. Муай тай. До 91 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег

15:00. Муай тай. До 51 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія

15:00. Муай тай. До 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст

15:15. Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал . Чоловіки: Тітаренко Дмитро, Коняєв Олександр, Рисенко Сергій

. Чоловіки: 15:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст

15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал . Мікст

. Мікст 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал . Чоловіки: Болюх Кірілл, Середа Олексій

. 16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст

16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал . Жінки

. Жінки 16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал . Мікст

. Мікст 16:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал . Жінки

. Жінки 17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал . Жінки

. Жінки 17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки

17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал . Жінки

. Жінки 18:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал . Жінки

. Жінки 18:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки

18:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Жінки

Жінки 18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал . Жінки

. Жінки 18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 18:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна

19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал . Жінки

. Жінки 19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал

20:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєва Юрій

20:00. Тхеквондо. До 62 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Тхеквондо. До 74 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Тхеквондо. До 67 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Тхеквондо. До 80 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал . Жінки

. Жінки 20:10. Фехтування. Рапіра. Фінал. Жінки

Жінки 20:50. Фехтування. Шабля. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 21:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Жінки: Казбекова Євгенія

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.