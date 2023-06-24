Краків-2023: розклад Європейських ігор на 24 червня

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24 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 5-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 37 комплектів медалей у 10 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистичному плаванні, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное, тхеквандо, стрільбі, скелелазінні.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 24 червня (субота)
- 10:00. Стрільба з лука. Командні змагання. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
- 10:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
- 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки: Микола Мільчев
- 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Вікторія Науменко, Ірина Маловіченко
- 10:00. Тхеквондо. До 53 кг. Жінки
- 10:00. Тхеквондо. До 57 кг. Жінки
- 10:12. Тхеквондо. До 68 кг. Чоловіки: Андрій Чумаченко
- 10:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Павло Коростильов, Віктор Банькін, Олег Омельчук
- 10:36. Тхеквондо. До 63 кг. Чоловіки: Володимир Бистров
- 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки: Ярослав Жмуденко
- 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Соломія Братейко
- 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Чоловіки: Олег Колодій, Данило Коновалов
- 11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Акробатична група. Фінал: збірна України - Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна , Софія Мацієвська, Олеся Дерев`янченко (усі - резерв)
- 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
- 12:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки
- 12:00. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Чоловіки: Роман Васько
- 12:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки
- 13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
- 13:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Жінки: Марія Повх
- 13:14. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Чоловіки
- 13:20. Стрільба з лука. Командні змагання. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Україна (Олексій Гунбін, Іван Кожокарь, Артем Овчинніков) - Іспанія
- 13:30. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Жінки
- 13:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Чоловіки
- 13:45. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Жінки: Євгенія Казбекова
- 13:48. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Жінки: Людмила Лузан
- 13:57. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Маріанна Басанець
- 14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Анастасія Ковальчук
- 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація.Чоловіки: Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзий
- 14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки
- 14:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст
- 14:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки
- 15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
- 15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
- 15:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 200 м. Мікст
- 15:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 200 м. Мікст: Україна
- 15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
- 15:53. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 200 м. Мікст: Віталій Вергелес, Валерія Терета
- 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Мікст: Ксенія Байло, Кірілл Болюх
- 16:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Вікторія Сухорукова, Дар'я Тихова, Наталія Кальниш
- 16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки
- 16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
- 16:15. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
- 16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки
- 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки
- 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
- 17:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Чоловіки
- 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
- 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки
- 18:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга
- 18:00. Артистичне плавання. Дует. Довільна програма. Фінал. Жінки: Марина Алексіїва, Владислава Алексііва
- 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки
- 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки
- 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки
- 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
- 18:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Жінки
- 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
- 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Жінки
- 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Тхеквондо. До 53 кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Тхеквондо. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Тхеквондо. До 57 кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Тхеквондо. До 68 кг. Фінал. Чоловіки
- 20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки
- 20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки
- 20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 20:45. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Аркадій Карцан
- 21:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Чоловіки
- 21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки
- 21:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Маргарита Пєсоцька
- 21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки
- 22:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Жінки
- 22:10. Баскетбол 3х3. Фінал. Жінки
- 22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.