Краків-2023: розклад Європейських ігор на 24 червня

У цей день буде розіграно 37 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

24 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 5-го дня в 12 видах спорту. Атлети розіграють 37 комплектів медалей у 10 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистичному плаванні, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное, тхеквандо, стрільбі, скелелазінні.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 24 червня (субота)

10:00. Стрільба з лука. Командні змагання. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки

10:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки: Микола Мільчев

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Вікторія Науменко, Ірина Маловіченко

10:00. Тхеквондо. До 53 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 57 кг. Жінки

10:12. Тхеквондо. До 68 кг. Чоловіки: Андрій Чумаченко

10:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Павло Коростильов, Віктор Банькін, Олег Омельчук

10:36. Тхеквондо. До 63 кг. Чоловіки: Володимир Бистров

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки: Ярослав Жмуденко

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Соломія Братейко

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Чоловіки: Олег Колодій, Данило Коновалов

11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Акробатична група. Фінал: збірна України - Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна , Софія Мацієвська, Олеся Дерев`янченко (усі - резерв)

11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки

12:00. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Чоловіки: Роман Васько

12:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

13:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Жінки: Марія Повх

13:14. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Чоловіки

13:20. Стрільба з лука. Командні змагання. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Україна ( Олексій Гунбін, Іван Кожокарь, Артем Овчинніков) - Іспанія

- Іспанія 13:30. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А . Одиночка. 500 м. Жінки

. Одиночка. 500 м. Жінки 13:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Чоловіки

Одиночка. 500 м. Чоловіки 13:45. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Жінки: Євгенія Казбекова

13:48. Веслування. Каное. Спринт. Фінал . Одиночка. 500 м. Жінки: Людмила Лузан

. Одиночка. 500 м. Жінки: 13:57. Веслування. Каное. Спринт. Фінал . Одиночка. 500 м. Чоловіки

. Одиночка. 500 м. Чоловіки 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Маріанна Басанець

14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Анастасія Ковальчук

14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація.Чоловіки: Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзий

14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки

14:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст

14:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал . Жінки

. Жінки 15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки

15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

15:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 200 м. Мікст

15:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А . Двійка. 200 м. Мікст: Україна

. Двійка. 200 м. Мікст: 15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал . Жінки

. Жінки 15:53. Веслування. Каное. Спринт. Фінал . Двійка. 200 м. Мікст: Віталій Вергелес, Валерія Терета

. Двійка. 200 м. Мікст: 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал . Мікст: Ксенія Байло , Кірілл Болюх

. Мікст: 16:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Вікторія Сухорукова, Дар'я Тихова, Наталія Кальниш

16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал . Жінки

. Жінки 16:15. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр

16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки

Жінки 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал . Жінки

. Жінки 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал . Жінки

. Жінки 18:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга

18:00. Артистичне плавання. Дует. Довільна програма. Фінал . Жінки: Марина Алексіїва, Владислава Алексііва

. Жінки: 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал . Жінки

. Жінки 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал . Жінки

. Жінки 18:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал . Жінки

. Жінки 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал . Жінки

. Жінки 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Тхеквондо. До 53 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Тхеквондо. До 63 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Тхеквондо. До 57 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 20:00. Тхеквондо. До 68 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки

20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки

20:45. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Аркадій Карцан

21:00. Скелелазіння. Складність. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки

21:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Маргарита Пєсоцька

21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки

22:00. Скелелазіння. Складність. Фінал . Жінки

. Жінки 22:10. Баскетбол 3х3. Фінал . Жінки

. Жінки 22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.