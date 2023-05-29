Головне
30 травня на Ролан Гаррос зіграють три українки: Калініна, Цуренко та Байндль
23.05.2023 00:02 457
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 260
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 21:37 413 2
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Вчора 18:09 896 2
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Вчора 16:56 2509
Русин замінить Яремчука у збірній України
Вчора 16:11 1033
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Вчора 15:11 515
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Вчора 14:52 1881
Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:10 626
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів
Вчора 14:10 593 1
Прямі трансляції

Газпром стане титульним спонсором Бешикташа

Клуб за 3 роки отримає 78 млн. євро
Вчора 23:25 210 0
Газпром стане титульним спонсором Бешикташа

Джерело - UA-футбол.

Російська державна енергетична компанія газпром стане титульним спонсором Бешикташа і протягом найближчих трьох років виплатить турецькому клубу 78 млн євро.

Про це повідомляє UA-футбол.

До угоди входить розміщення логотипу Газпрому на футболках стамбульського клубу, а також перейменування їхнього домашнього стадіону. У контракті передбачено можливе продовження правочину ще на два роки.

Цього сезону Бешикташ закінчує угоду з британським оператором зв'язку Vodafone, який був титульним спонсором клубу з 2014 року.

Газпром є титульним спонсором петербурзького зеніту та сербської Црвени Звєзди. Раніше російська компанія також виступала титульним спонсором німецького клубу Шальке-04.

Бешикташ є одним із найтитулованіших клубів Туреччини. Він 16 разів вигравав чемпіонат Туреччини та дев'ять разів ставав володарями національного кубка. Цього сезону стамбульський клуб посідає третє місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18225
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 24 5713
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 293386 3
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 10897
Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні 10383
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 54864
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33154 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 82353 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 116696
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 260926 4
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4972
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43543 2