Клуб за 3 роки отримає 78 млн. євро

Російська державна енергетична компанія газпром стане титульним спонсором Бешикташа і протягом найближчих трьох років виплатить турецькому клубу 78 млн євро.

Про це повідомляє UA-футбол.

До угоди входить розміщення логотипу Газпрому на футболках стамбульського клубу, а також перейменування їхнього домашнього стадіону. У контракті передбачено можливе продовження правочину ще на два роки.

Цього сезону Бешикташ закінчує угоду з британським оператором зв'язку Vodafone, який був титульним спонсором клубу з 2014 року.

Газпром є титульним спонсором петербурзького зеніту та сербської Црвени Звєзди. Раніше російська компанія також виступала титульним спонсором німецького клубу Шальке-04.

Бешикташ є одним із найтитулованіших клубів Туреччини. Він 16 разів вигравав чемпіонат Туреччини та дев'ять разів ставав володарями національного кубка. Цього сезону стамбульський клуб посідає третє місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.