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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 23 червня

У цей день буде розіграно 31 комплект медалей
Сьогодні 09:13 243 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 23 червня
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

23 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання четвертого дня в 14 видах спорту. Атлети розіграють 31 комплект медалей у 8 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистичному плаванні, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное, тхеквандо, карате, стрільбі, стрільбі з лука, скелелазінні, баскетболі.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 23 червня (п'ятниця)

  • 09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Мікст
  • 09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга
  • 10:00. Тхеквондо. До 46 кг. Жінки: Нагурна Вікторія
  • 10:00. Тхеквондо. До 49 кг. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 54 кг. Чоловіки
  • 10:00. Тхеквондо. До 58 кг. Чоловіки
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 61 кг. Жінки: Серьогіна Аніта
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 68 кг. Жінки: Мельник Галина
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 75 кг. Чоловіки: Заплітний Андрій
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 84 кг. Чоловіки: Чоботар Валерій
  • 10:00.  Карате. Куміте. 68+ кг. Жінки
  • 10:00.  Карате. Куміте. 84+ кг. Чоловіки
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 10:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Жінки: Повх Марія
  • 10:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 10:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки: Жмуденко Ярослав, Прищепа Євген
  • 10:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Песоцька Маргарита, Братейко Соломія
  • 10:49. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки: Мазовський Тарас
  • 11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм.
  • 11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Жінки
  • 12:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло
  • 12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман
  • 12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія
  • 12:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст: Братейко Соломія - Лимонов Антон
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Мікст
  • 14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки
  • 14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна
  • 14:30-21:45. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Жінки
  • 14:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Колеснікова Поліна
  • 15:16. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
  • 15:20. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Чоловіки
  • 15:25. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Чоловіки
  • 15:45. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Мікст: Письменська Анна, Азаров Кирило
  • 16:04. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 16:13. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 16:22. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 16:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
  • 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки
  • 17:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Жінки
  • 17:37. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст
  • 17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст
  • 17:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Жінки
  • 17:58. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки
  • 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки
  • 18:30.  Карате. Куміте. До 61 кг. Фінал. Жінки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки
  • 18:40.  Карате. Куміте. До 75 кг. Фінал. Чоловіки
  • 18:47. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст
  • 18:54. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки
  • 19:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Група технічна: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 19:10.  Карате. Куміте. До 68 кг. Фінал. Жінки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки
  • 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки
  • 19:20.  Карате. Куміте. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки
  • 19:50.  Карате. Куміте. 68+ кг. Фінал. Жінки
  • 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки
  • 19:55. Баскетбол 3х3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна - Литва
  • 20:00. Тхеквондо. До 46 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 54 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 49 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 58 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00.  Карате. Куміте. 84+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:15. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Чоловіки: Болдирев Даниїл
  • 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки
  • 21:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Жінки
  • 21:20. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Чоловіки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

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