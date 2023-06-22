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Стрільці Банькін та Коростильов не подолали кваліфікацію на Європейських іграх

Сьогодні 14:07 196 0
Стрільці Банькін та Коростильов не подолали кваліфікацію на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Українські стрільці Віктор Банькін та Павло Коростильов не вийшли до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Банькін посів 16-е місце, Коростильов - 18-е.

Раніше у стрільбі з пневматичної гвинтівки в міксті українські дуети Сергій Куліш /Вікторія Сухорукова та Олег Царьков Олег / Дарія Тихова відповідно посіли 24-е та 16-е місце.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба. Чолвоіки. Пневматичний пістолет. 10 м.
22 червня
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