Стрільці Банькін та Коростильов не подолали кваліфікацію на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.
Українські стрільці Віктор Банькін та Павло Коростильов не вийшли до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів серед чоловіків.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Банькін посів 16-е місце, Коростильов - 18-е.
Раніше у стрільбі з пневматичної гвинтівки в міксті українські дуети Сергій Куліш /Вікторія Сухорукова та Олег Царьков Олег / Дарія Тихова відповідно посіли 24-е та 16-е місце.
Європейські ігри-2023
Стрільба. Чолвоіки. Пневматичний пістолет. 10 м.
22 червня