Угорські стрільці виграли золоті медалі на Європейських іграх

У фіналі угорці перемогли іспанський дует

Джерело - Чемпіон.

Угорці Залан Пеклер та Есзтер Месзарос виграли золоті медалі Європейських ігор у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів у міксті.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У фіналі угорці перемогли іспанський дует - 17:7. Італійці у матчі за бронзові медалі перемогли Чехію - 16:8.

У цих змаганнях виступали два українські дуети. У кваліфікації з 33-ох дуетів до фіналу виходили 4. Українки до фіналу не вийшли. Сергій Куліш/Вікторія Сухорукова посіли 24-е місце, Олег Царьков Олег / Дарія Тихова - 16-е.

Європейські ігри-2023

Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м.

22 червня