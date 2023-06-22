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Угорські стрільці виграли золоті медалі на Європейських іграх

У фіналі угорці перемогли іспанський дует
Сьогодні 13:26 181 0
Угорські стрільці виграли золоті медалі на Європейських іграх
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Угорці Залан Пеклер та Есзтер Месзарос виграли золоті медалі Європейських ігор у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів у міксті.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У фіналі угорці перемогли іспанський дует - 17:7. Італійці у матчі за бронзові медалі перемогли Чехію - 16:8.

У цих змаганнях виступали два українські дуети. У кваліфікації з 33-ох дуетів до фіналу виходили 4. Українки до фіналу не вийшли. Сергій Куліш/Вікторія Сухорукова посіли 24-е місце, Олег Царьков Олег / Дарія Тихова - 16-е.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м.
22 червня
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