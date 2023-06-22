Краків-2023: розклад Європейських ігор на 22 червня

У цей день буде розіграно 21 комплект медалей

Джерело - Чемпіон.

22 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові відбудуться змагання третього дня в 11 видах спорту. Атлети розіграють 21 комплект медалей у 8 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистисчному плаванні, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное, велосипедному спорті (BMX), карате, стрільбі та скелелазінні.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 21 червня (середа)

09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Сухорукова Вікторія; Царьков Олег, Тихова Даря

10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава

10:00. Карате. Ката. Чоловіки

10:00. Карате. Ката. Жінки

10:00. Карате. Куміте. До 50 кг. Жінки: Крива Катерина

10:00. Карате. Куміте. До 55 кг. Жінки: Терлюга Анжеліка

10:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Чоловіки

10:00. Карате. Куміте. До 60 кг. Чоловіки: Філіпов Нікіта

10:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Мікст

10:07. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Міщук Тарас

10:21. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Лузан Людмила

10:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Зайцев Олександр

10:49. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Рибак Діана

10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки

11:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Мікст

11:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Чоловіки

11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки

11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки

11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки

11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки

11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки

12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки

12:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло

12:30. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Мікст

Мікст 12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки

12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки

12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Жінки

13:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Жінки

13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки

13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація

14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи

14:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки

14:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 15:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 500 м. Чоловіки

15:16. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Чоловіки

Двійка. 500 м. Чоловіки 15:25. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки

Двійка. 500 м. Жінки 15:34. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 500 м. Чоловіки

Двійка. 500 м. Чоловіки 15:43. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Жінки

Четвірка. 500 м. Жінки 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки

Жінки 16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки

16:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки

Жінки 17:07. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки

17:14. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки

17:21. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки

17:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки

17:30. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна

17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег

17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 18:00. Стрибки у воду. Командні змагання. Вишки 3 м/10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Письменська Анна, Коновалов Данило, Середа Олексій

18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна

18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Вергелес Віталій, Терета Валерія

18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав

18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман

18:30. Карате. Ката. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Зайцев Олександр, Докієнко Наталія

18:40. Карате. Ката. Фінал. Жінки

18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина

19:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)

19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія

19:10. Карате. Куміте. До 50 кг. Фінал. Жінки

Жінки 19:20. Карате. Куміте. До 60 кг. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава

19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Бурова Оксана, Щигарєва Аліна

19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна

19:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Чоловіки

19:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур

19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван

19:50. Карате. Куміте. До 55 кг. Фінал. Жінки

Жінки 20:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга

20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки

Жінки 20:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Жінки

20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія

21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна

21:30. Пляжний гандбол. Фінал. Чоловіки

Чоловіки 22:30. Пляжний гандбол. Фінал. Жінки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.