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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 22 червня

У цей день буде розіграно 21 комплект медалей
Сьогодні 07:19 213 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 22 червня
#Анжеліка Терлюга, #Ярослава Магучіх, #Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

22 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові відбудуться змагання третього дня в 11 видах спорту. Атлети розіграють 21 комплект медалей у 8 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистисчному плаванні, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное, велосипедному спорті (BMX), карате, стрільбі та скелелазінні.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 21 червня (середа)

  • 09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Сухорукова Вікторія; Царьков Олег, Тихова Даря
  • 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава
  • 10:00.  Карате. Ката. Чоловіки
  • 10:00.  Карате. Ката. Жінки
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 50 кг. Жінки: Крива Катерина
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 55 кг. Жінки: Терлюга Анжеліка
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 67 кг. Чоловіки
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 60 кг. Чоловіки: Філіпов Нікіта
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Мікст
  • 10:07. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Міщук Тарас
  • 10:21. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Лузан Людмила
  • 10:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Зайцев Олександр
  • 10:49. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Рибак Діана
  • 10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки
  • 11:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Мікст
  • 11:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Чоловіки
  • 11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки
  • 11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки
  • 11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки
  • 11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки
  • 12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки
  • 12:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло
  • 12:30. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Мікст
  • 12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки
  • 12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки
  • 12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
  • 13:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Жінки
  • 13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки
  • 13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація
  • 14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
  • 14:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки
  • 14:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 15:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 500 м. Чоловіки
  • 15:16. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Чоловіки
  • 15:25. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
  • 15:34. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 500 м. Чоловіки
  • 15:43. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Жінки
  • 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки
  • 16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки
  • 16:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки
  • 17:07. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 17:14. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 17:21. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 17:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 17:30. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна
  • 17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег
  • 17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки
  • 18:00. Стрибки у воду. Командні змагання. Вишки 3 м/10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Письменська Анна, Коновалов Данило, Середа Олексій
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна
  • 18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Вергелес Віталій, Терета Валерія
  • 18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав
  • 18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман
  • 18:30.  Карате. Ката. Фінал. Чоловіки
  • 18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Зайцев Олександр, Докієнко Наталія
  • 18:40.  Карате. Ката. Фінал. Жінки
  • 18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 19:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
  • 19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія
  • 19:10.  Карате. Куміте. До 50 кг. Фінал. Жінки
  • 19:20.  Карате. Куміте. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава
  • 19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Бурова Оксана, Щигарєва Аліна
  • 19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна
  • 19:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 19:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур
  • 19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван
  • 19:50.  Карате. Куміте. До 55 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00.  Карате. Куміте. До 67 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга
  • 20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки
  • 20:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Жінки
  • 20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія
  • 21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна
  • 21:30. Пляжний гандбол. Фінал. Чоловіки
  • 22:30. Пляжний гандбол. Фінал. Жінки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

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