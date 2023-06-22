Краків-2023: розклад Європейських ігор на 22 червня

Джерело - Чемпіон.
22 червня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові відбудуться змагання третього дня в 11 видах спорту. Атлети розіграють 21 комплект медалей у 8 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі в артистисчному плаванні, стрибках у воду, веслуванні на байдарках і каное, велосипедному спорті (BMX), карате, стрільбі та скелелазінні.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 21 червня (середа)
- 09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Сухорукова Вікторія; Царьков Олег, Тихова Даря
- 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава
- 10:00. Карате. Ката. Чоловіки
- 10:00. Карате. Ката. Жінки
- 10:00. Карате. Куміте. До 50 кг. Жінки: Крива Катерина
- 10:00. Карате. Куміте. До 55 кг. Жінки: Терлюга Анжеліка
- 10:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Чоловіки
- 10:00. Карате. Куміте. До 60 кг. Чоловіки: Філіпов Нікіта
- 10:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Мікст
- 10:07. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Міщук Тарас
- 10:21. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Лузан Людмила
- 10:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Зайцев Олександр
- 10:49. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Рибак Діана
- 10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки
- 11:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Мікст
- 11:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Чоловіки
- 11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки
- 11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки
- 11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки
- 11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки
- 11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки
- 12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки
- 12:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло
- 12:30. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Мікст
- 12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки
- 12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки
- 12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки
- 13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
- 13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
- 13:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Жінки
- 13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки
- 13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація
- 14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
- 14:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки
- 14:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки
- 15:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 500 м. Чоловіки
- 15:16. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Чоловіки
- 15:25. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
- 15:34. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 500 м. Чоловіки
- 15:43. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Жінки
- 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки
- 16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки
- 16:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки
- 17:07. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
- 17:14. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
- 17:21. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
- 17:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
- 17:30. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна
- 17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег
- 17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки
- 18:00. Стрибки у воду. Командні змагання. Вишки 3 м/10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Письменська Анна, Коновалов Данило, Середа Олексій
- 18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна
- 18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Вергелес Віталій, Терета Валерія
- 18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав
- 18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман
- 18:30. Карате. Ката. Фінал. Чоловіки
- 18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Зайцев Олександр, Докієнко Наталія
- 18:40. Карате. Ката. Фінал. Жінки
- 18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
- 19:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
- 19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія
- 19:10. Карате. Куміте. До 50 кг. Фінал. Жінки
- 19:20. Карате. Куміте. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
- 19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава
- 19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Бурова Оксана, Щигарєва Аліна
- 19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна
- 19:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Чоловіки
- 19:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур
- 19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван
- 19:50. Карате. Куміте. До 55 кг. Фінал. Жінки
- 20:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Фінал. Чоловіки
- 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга
- 20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки
- 20:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Жінки
- 20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія
- 21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна
- 21:30. Пляжний гандбол. Фінал. Чоловіки
- 22:30. Пляжний гандбол. Фінал. Жінки
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.