Українські веслувальники вийшли до пʼятьох фіналів ЄІ-2023

Фінальні запливи відбудуться 23 червня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з веслування на байдарках і каное кваліфікувалася до пʼяти фіналів Європейських ігор.

Українці брали участь у пʼяти дисциплінах на 500 м - у двох з них пробилися до фіналів одразу, у трьох довелося виступити у додаткових півфіналах, але в підсумку теж потрапити до фіналу.

Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін та Ігор Трунов стали другими у байдарках-четвірках, вони поступилися 0.03 секунди угорським спортсменам. Людмила Лузан та Валерія Терета теж стали другими у своїй дисципліні - каное-двійки. Ці екіпажі напряму вийшли до фіналів.

Наталія Докієнко, Діана Танько, Інна Грищун та Ганна Павлова у байдарках-четвірках спочатку показали 4-й час, а потім стали 2-ми у півфіналі, що дозволило їм кваліфікуватися до фіналу. Подібна ситуація була в Олега Кухарика та Ігоря Трунова, які в байдарках двійках теж спочатку були 4-ми, а потім 2-ми у півфіналі. Віталій Вергелес та Андрій Рибачок в каное-двійках теж не змогли напряму вийти у фінал, бо показали 5-й результат у кваліфікації, але 3-тє місце у півфіналі дало право на участь у запливі за медалі.

Фінальні запливи відбудуться 23 червня.