Кухарик та Трунов впевнено вийшли до фіналу на байдарці-двійці на ЄІ-2023

Джерело - Чемпіон.
Українці Олег Кухарик та Ігор Трунов кваліфікувались до фіналу у веслуванні на байдарках і каное на Європейських іграх на дистанції 500 метрів серед чоловіків.
Українська байдарка-двійка фінішувала другою у другому півфінальному заїзді. За підсумками обох півфіналів українці посіли друге місце.
Відзначимо, що раніше Кухарик та Трунов у складі четвірки вийшли до фіналу ЄІ-2023.
Європейські ігри
Веслування на байдарках і каное
Байдарка-двійка, 500 метрів
Чоловіки
Кваліфікація, 21 червня