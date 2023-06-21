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Кухарик та Трунов впевнено вийшли до фіналу на байдарці-двійці на ЄІ-2023

Сьогодні 18:24 150 0
Кухарик та Трунов впевнено вийшли до фіналу на байдарці-двійці на ЄІ-2023

Джерело - Чемпіон.

Українці Олег Кухарик та Ігор Трунов кваліфікувались до фіналу у веслуванні на байдарках і каное на Європейських іграх на дистанції 500 метрів серед чоловіків.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українська байдарка-двійка фінішувала другою у другому півфінальному заїзді. За підсумками обох півфіналів українці посіли друге місце.

Відзначимо, що раніше Кухарик та Трунов у складі четвірки вийшли до фіналу ЄІ-2023.

Європейські ігри
Веслування на байдарках і каное
Байдарка-двійка, 500 метрів
Чоловіки
Кваліфікація, 21 червня

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