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Лузан та Терета вийшли до фіналу: результати кваліфікації з веслування на ЄІ-2023

Сьогодні 16:39 187 0
Лузан та Терета вийшли до фіналу: результати кваліфікації з веслування на ЄІ-2023
#Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 у Кракові українські веслувальники успішно виступили у кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного заїзду у фінал проходили три найкращі команди. Найкраще виступили чоловіча четвірка на байдарці та жіноча дійка у каное. Інші українці сьогодні ще мають виступити у півфіналах та поборотися за вихід до фіналу.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Результати українців у кваліфікації:

  • Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна - 4 місце, 1:34.699 - вийшли до півфіналу
  • Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван - 2 місце, 1:21.043 - вийшли до фіналу
  • Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія - 2 місце, 1:21.043 - вийшли до фіналу
  • Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес - 5 місце, 1:44.244 - вийшли до півфіналу
  • Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор - 4 місце, 1:31.047 - вийшли до півфіналу

Розклад сьогоднішніх півфіналів:

  • 16:39. Байдарка. Четвірка. Жінки. 500 м
  • 17:00. Каное. Двійка. Чоловіки. 500 м
  • 17:46. Байдарка. Двійка. Чоловіки. 500 м
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