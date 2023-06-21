Лузан та Терета вийшли до фіналу: результати кваліфікації з веслування на ЄІ-2023

Джерело - Чемпіон.
На Європейських іграх-2023 у Кракові українські веслувальники успішно виступили у кваліфікації.
За підсумками кваліфікаційного заїзду у фінал проходили три найкращі команди. Найкраще виступили чоловіча четвірка на байдарці та жіноча дійка у каное. Інші українці сьогодні ще мають виступити у півфіналах та поборотися за вихід до фіналу.
Результати українців у кваліфікації:
- Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна - 4 місце, 1:34.699 - вийшли до півфіналу
- Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван - 2 місце, 1:21.043 - вийшли до фіналу
- Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія - 2 місце, 1:21.043 - вийшли до фіналу
- Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес - 5 місце, 1:44.244 - вийшли до півфіналу
- Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор - 4 місце, 1:31.047 - вийшли до півфіналу
Розклад сьогоднішніх півфіналів:
- 16:39. Байдарка. Четвірка. Жінки. 500 м
- 17:00. Каное. Двійка. Чоловіки. 500 м
- 17:46. Байдарка. Двійка. Чоловіки. 500 м