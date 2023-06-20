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Шепелєв виграв кваліфікацію, Ларіна вибула: українці стартували на Європейських іграх

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Шепелєв виграв кваліфікацію, Ларіна вибула: українці стартували на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 червня, у Польщі стартували треті Європейські ігри.

Україну на цих змаганнях представлятимуть 263 спортсмени. Сьогодні 12 з них вже стартували на змаганнях. 

Всі вони виступали у легкій атлетиці, результати якої йдуть не лише у залік Європейськиї ігор, а й чемпіонат Європи. Найгірший результат продемонструвала Марія Ларіна, яка у штовханні ядра посіла 13 місце і завершила свої виступи.

Результати українських спортсменів на змаганнях ЄІ 20 червня:

  • Катерина Карп'юк - біг на 400 м - 6 місце - 52,45 (найкращий результат сезону) 
  • Марія Ларіна - штовхання ядра - 13 місце - 13.3 м
  • Валерія Іваненко-Кириліна - метання молота - 8 місце - 61.19 м
  • Олександр Погорілко - біг на 400 м 2 місце - 45,31 (персональний рекорд)
  • Валерія Зіненко - біг на 5000 м - 4 місце - 15:36,98 (персональний рекорд)
  • Олег Миронець - біг на 800 метрів - 3 місце - 1:47,86
  • Владислав Шепелєв - потрійний стрибок - 1 місце - 16,67 м (найкращий результат року в U-23)
  • Дарія Козачок - метання диска - 9 місце - 48,61м (найкращий персональний результат)
  • Роман Ростікус - біг на 3000 метрів з перешкодами - 8 місце - 8:59,73
  • Діана Гончаренко - біг на 100 м - 6 місце - 11,55 (найкращий персональний результат)
  • Владислав Малихін - стрибки з жердиною - 1 місце (розділив з іншим спортсменом) - 5,40 м
  • Андрій Васильєв - 100 м - 4 місце - 10,41

На нашому сайті можна ознайомитися з детальним розкладом всіх змагань, які відбуваються на Європейських Іграх-2023.

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