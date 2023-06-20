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Шепєлєв переміг у потрійному стрибку на Європейських іграх

Стартували змагання з легкої атлетики в рамках Європейських ігор.
Сьогодні 20:16 164 0
Шепєлєв переміг у потрійному стрибку на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Шепєлєв завоював перше місце в змагання з потрійного стрибка.

21-річний чоловік з першої спроби взяв 16 метрів та 41 сантиметр. В останній спробі Владислав побив свій особистий рекорд і стрибнув на 16,67 метри.

У дивізіоні 2 не розігруються медалі Європейських ігор.

Європейські ігри
Краків, Польща
Потрійний стрибок, дивізіон 2
20 червня
1. Владислав Шепєлєв (Україна) – 16,67 м
2. Даніель Інгі Егільссон (Ісландія) – 15,82 м
3. Лячезар Валчев (Болгарія) – 15,57 м

Раніше Ларіна завершила виступи на Європейських іграх.

Актуально: Європейські ігри-2023: розклад змагань

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