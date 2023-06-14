Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Бельгію у 5 турі Золотої Євроліги.
Матч завершився у трьох сетах з рахунком 25:21, 25:14, 25:13.
Золота Євроліга-2023. Чоловіки
Груповий етап. Група В
5 тур, 14 червня
Україна – Бельгія 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)
Українська команда достроково вийшла у Фінал чотирьох.
У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0), а у другому тур здолала Хорватію (3:0). 3-й тур також завершився для збірної України успішно - перемога над Бельгією (3:0). У 4-у турі українці знову переграли Хорватів.
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