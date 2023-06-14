Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі

Матч завершився у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Бельгію у 5 турі Золотої Євроліги.

Матч завершився у трьох сетах з рахунком 25:21, 25:14, 25:13.

Золота Євроліга-2023. Чоловіки

Груповий етап. Група В

5 тур, 14 червня

Україна – Бельгія 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

Українська команда достроково вийшла у Фінал чотирьох.

У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0), а у другому тур здолала Хорватію (3:0). 3-й тур також завершився для збірної України успішно - перемога над Бельгією (3:0). У 4-у турі українці знову переграли Хорватів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!