Україна перемогла Хорватію та вийшла у Фінал чотирьох в Золотій Євролізі

Матч завершився у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Хорватію в 4 турі Золотої Євроліги.

Матч завершився у трьох сетах з рахунком 17:25, 21:25, 22:25.

Завдяки цій перемозі Україна достроково вийшла у Фінал чотирьох Золотої Євроліги.

Золота Євроліга-2023. Чоловіки

Груповий етап. Група В

4 тур, 11 червня

Хорватія - Україна 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0), а у другому тур здолала Хорватію (3:0). 3-й тур також завершився для збірної України успішно - перемога над Бельгією (3:0).

Наступний матч українці проведуть проти представників Бельгії 14-го червня.

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