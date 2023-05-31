Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 травня, чоловіча збірна України з волейболу перемогла Хорватію в межах Золотої Євроліги.
Найрезультативнішим гравцем матчу став діагональний національної збірної України Василь Тупчій. На його рахунку 14 очок.
Золота Євроліга-2023. Чоловіки
Груповий етап. Група В
Лодзь, Польща
2 тур, 31 травня
Україна - Хорватія 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)
Стартовий склад збірної України: Тупчій, Щитков, Семенюк, Терьоменко, Ковальов, Плотницький, Канаєв (л), Бойко (л). На заміну виходили: Щуров, Дрозд.
У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0). Раніше лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей.
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