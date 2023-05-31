Українці здобули другу перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, чоловіча збірна України з волейболу перемогла Хорватію в межах Золотої Євроліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став діагональний національної збірної України Василь Тупчій. На його рахунку 14 очок.

Золота Євроліга-2023. Чоловіки

Груповий етап. Група В

Лодзь, Польща

2 тур, 31 травня

Україна - Хорватія 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

Стартовий склад збірної України: Тупчій, Щитков, Семенюк, Терьоменко, Ковальов, Плотницький, Канаєв (л), Бойко (л). На заміну виходили: Щуров, Дрозд.

У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0). Раніше лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей.

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