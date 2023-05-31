Головне
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:34 1802
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
Сьогодні 22:33 38
Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі
Сьогодні 21:52 330
Хіт переграв Ураган і виграв чемпіонат України з футзалу
Сьогодні 18:28 311
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 17:59 607 1
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Сьогодні 17:34 2134 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 16:27 6956
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 2872 2
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 5917
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 9806 2
Прямі трансляції

Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі

Українці здобули другу перемогу на турнірі
Сьогодні 21:52 330 0
Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, чоловіча збірна України з волейболу перемогла Хорватію в межах Золотої Євроліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став діагональний національної збірної України Василь Тупчій. На його рахунку 14 очок.

Золота Євроліга-2023. Чоловіки
Груповий етап. Група В
Лодзь, Польща
2 тур, 31 травня

Україна - Хорватія 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

Стартовий склад збірної України: Тупчій, Щитков, Семенюк, Терьоменко, Ковальов, Плотницький, Канаєв (л), Бойко (л). На заміну виходили: Щуров, Дрозд.

У першій зустрічі Україна перемогла Північну Македонію (3:0). Раніше лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 15054
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 4479
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2872 2
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 6956
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 9806 2
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 5917
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43831 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35895
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7446
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30390
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14929 6
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 281500