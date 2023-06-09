Головне
Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином
Сьогодні 09:25 307
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 12:11 1609 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 12:04 71849
Палкін: Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили
Сьогодні 11:40 113
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Вчора 20:42 9275
Збірна України прибула до Німеччини
Вчора 19:53 1104
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос
Вчора 19:42 9061 1
Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини
Вчора 16:57 1677
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі
Вчора 16:30 1794
Бурбас: Йовичевичу про звільнення ніхто не оголошував
Вчора 16:12 825
Прямі трансляції

Макрон і Бах підтвердили, що рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді буде прийнято МОК у відповідний час

Сьогодні 11:09 150 0
Макрон і Бах підтвердили, що рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді буде прийнято МОК у відповідний час

Джерело - Tribuna.com.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом МОК Томасом Бахом у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Бах подякував Макрону за нещодавню декларацію на саміті G7 у Хіросімі щодо автономії спорту та умов для участі спортсменів із російським і білоруським паспортом відповідно до рекомендацій МОК.

Президент НОК Іспанії: Ми не можемо карати всіх, хто народився в росії

Гашек: Голова МОК або ненормальний, або повністю корумпований

Також вони підтвердили, що рішення щодо участі цих спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі буде прийнято МОК у відповідний час, і вони продовжуватимуть співпрацю в цьому плані.

Олімпіада в Парижі відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою 3924
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 2057
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос 9061 1
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова Довбик повторив рекорд Арсена Авакова 9275
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі 1794
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71849
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30769
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47075
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117840
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27107
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 209310
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 36373