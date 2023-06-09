Макрон і Бах підтвердили, що рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді буде прийнято МОК у відповідний час

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом МОК Томасом Бахом у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Бах подякував Макрону за нещодавню декларацію на саміті G7 у Хіросімі щодо автономії спорту та умов для участі спортсменів із російським і білоруським паспортом відповідно до рекомендацій МОК.

Також вони підтвердили, що рішення щодо участі цих спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі буде прийнято МОК у відповідний час, і вони продовжуватимуть співпрацю в цьому плані.

Олімпіада в Парижі відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.