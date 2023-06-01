Президент НОК Іспанії: Ми не можемо карати всіх, хто народився в росії

Не можна заборонити росіянам та білорусам виступати на міжнародних змагань.

Про це розповів президент Олімпійського комітету Іспанії Алехандро Бланко.

"У мене є думка, яка повністю збігається з позицією Міжнародного олімпійського комітету. Я вважаю, що російський напад слід засуджувати без сумніву, але ми не можемо карати всіх, хто народився в Росії. Це не було б чесно. У цьому випадку висунуті дуже жорсткі умови: представники мають бути тільки в індивідуальних видах спорту, немає ні прапора, ні гімну країни. Не будуть допущені ті, хто підтримує бойові дії, хто має проблеми з антидопінговими правилами.