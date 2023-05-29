Російська олімпійська чемпіонка планує виступити на Олімпіаді попри заборону

Софія Велика прокоментувала свою майбутню кар'єру

Джерело - matchtv.

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Софія Велика морально не готова завершувати кар'єру спортсменки та сподівається взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це розповіла Вєлікая в інтерв'ю Матч ТБ.

Важливо: Міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян

"Можна було красиво завершити кар'єру на Московській шаблі, але я зрозуміла, що ще не готова до цього. Морально я не прийшла до цього незалежно від ситуації, що складається довкола нашого спорту. Займатися фехтуванням мене надихають уболівальники, діти, емоції, які вони отримують, перебуваючи на наших змаганнях та бачачи фехтування лідерів збірної Росії. Поки мене все це надихає, я продовжуватиму виступати. Надія виступити на Олімпіаді у Парижі? У мене є надія завжди. Ця надія помре останньою. — МОК та Міжнародна федерація фехтування ставлять жорсткі умови щодо допуску росіян на міжнародні змагання у нейтральному статусі. — Мене взагалі не припускають. Я вважаю, що ми б прикрасили міжнародні турніри. Розвиток фехтування - це розвиток не однієї країни. Чим вище конкуренція у світі, тим вищий рівень у всіх, тим більший інтерес до цього виду спорту. Позбавляючи російських фехтувальників можливості виступати, вони роблять лише гірше самому виду спорту, — сказала Велика.

Раніше FIE не допустила до змагань Вєлікую та інших російських олімпійських чемпіонів.

Олімпіада у столиці Франції відбудеться наступного року з 26 липня до 11 серпня.