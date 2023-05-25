Італія допустить 11 фехтувальників з росії та білорусі на ЧС-2023

. Першість стартує 22 липня в Мілані.

Італія дозволить 11 російським і білоруським спортсменам взяти участь у чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться у Мілані.

Важливо: Міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян

Президент італійського НОК Джованні Малаго заявив, що країна дотримуватиметься рекомендацій МОК, зокрема й тих, що стосуються жорстких умов відбору російських і білоруських фехтувальників.

На чемпіонаті світу відтак зможуть стартувати 11 російських і білоруських фехтувальників, що відповідають критеріям МОК. Водночас, за словами Малаго, одразу 28 місцевим спортсменам відмовили в допуску до турніру.

"Обмеження й зобов'язання, які до них застосовуються, були настільки прискіпливими до росіян та білорусів, що з 39 спортсменів, які подавали заявки на чемпіонат, лише 11 зможуть змагатися. До всього, [ці фехтувальники] не перебувають на чолі рейтингів", — відзначив Малаго.

У Росії раніше стверджували, що FIE не допустила до змагань провідних місцевих фехтувальників, серед яких — олімпійські чемпіонки Софія Позднякова та Соф'я Вєлікая.

Раніше FIE не допустила до змагань російських олімпійських чемпіонів.