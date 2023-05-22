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У росії відбувся турнір пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця

Змагання перетворилось на справжній пропагандистський шабаш у підтримку війни
Сьогодні 16:03 177 0
У росії відбувся турнір пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця

Джерело - Base of Ukrainian sports.

У росії відбувся турнір з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова.

Під час церемонії відкриття турніру президент федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі заявив, що Кутузов є "великим героєм та громадянином Росії", розповідає телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

"Для нас особлива честь та відповідальність бути разом з пам’яттю про цю велику людину. Нехай ім'я буде жити у віках", - пафосно сказав Маміашвілі.

Також під час турніру демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його "бойові подвиги". Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.

Крім того, у змаганнях взяли участь та долучилися до підтримки війни й кілька відомих російських борців. Зокрема, віцечемпіон світу Сергій Кутузов та чемпіон Європи Жамболат Лок'яєв.

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