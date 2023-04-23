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Фільчаков здобув срібло на чемпіонаті Європи

У фіналі українець програв чинному чемпіону світу
Сьогодні 22:26 115 0
Фільчаков здобув срібло на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Фільчаков здобув срібло на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 82 кг.

У фіналі українець програв чинному чемпіону світу з Туреччини Бурхану Абхудаку.

Нагадаємо, Україна здобула 5 медалей у жіночій боротьбі на цій європейській першості - 2 золота та 3 срібла.

Чемпіонкою Європи стала Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко.

Напередодні Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло.

Нагадаємо, що свої фінальні сутички програли Оксана Лівач і Алла Бєлінська.

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