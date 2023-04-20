Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло на чемпіонаті Європи

Свої фінальні сутички програли Оксана Лівач і Алла Бєлінська

Джерело - Чемпіон.

Юлія Ткач-Остапчук стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 59 кг.

Українка у фіналі програла представниці Молдови Анастасії Нікіті.

У півфіналі українка здобула перемогу над Альоною Колеснік з Азербайджану.

Це третє срібло України за сьогоднішній день. Свої фінальні сутички програли Оксана Лівач і Алла Бєлінська.

Для Ткач-Остапчук це друге срібло на чемпіонатах Європи. Також на її рахунку 3 золотих і 3 бронзових медалі.

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