Українка у фіналі перемогла норвежку Грейс Буллен

Джерело - Чемпіон.

Ірина Коляденко здобула золото на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 62 кг.

Українка у фіналі перемогла норвежку Грейс Буллен, утримавши суперницю на останній хвилині сутички.

Для 24-річної спортсменки це третя нагорода ЧЄ - 2 золота та 1 бронза.

Україна здобула вже 5 медалей у жіночій боротьбі на цій європейській першості - 2 золота та 3 срібла.

Чемпіонкою Європи стала Аліна Грушина-Акобія.

Напередодні Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло.

Нагадаємо, що свої фінальні сутички програли Оксана Лівач і Алла Бєлінська.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!