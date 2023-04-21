Джерело - Чемпіон.
Ірина Коляденко здобула золото на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 62 кг.
Українка у фіналі перемогла норвежку Грейс Буллен, утримавши суперницю на останній хвилині сутички.
Для 24-річної спортсменки це третя нагорода ЧЄ - 2 золота та 1 бронза.
Україна здобула вже 5 медалей у жіночій боротьбі на цій європейській першості - 2 золота та 3 срібла.
Чемпіонкою Європи стала Аліна Грушина-Акобія.
Напередодні Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло.
Нагадаємо, що свої фінальні сутички програли Оксана Лівач і Алла Бєлінська.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!