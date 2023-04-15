Гераскевич: Брехня, нема в НОК України ніякого календаря конгресів

Український скелетоніст звинуватив міністерство молоді та спорту в брехні

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України не знає, коли у кожної федерації заплановано проведення засідань, де можуть прийняті рішення спрямовані на послаблення позиції щодо допуску росіян.

Про це заявив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Це брехня, нема в них ніякого календаря конгресів. Вже три тижні намагаюсь отримати його, але ніяк. В НОК України та Мінмолодьспорту нема такого календаря. Нагадую, що я в комісії атлетів НОК України", - написав Гераскевич.

Це брехня, нема в них ніякого календаря конгресів.

Вже три тижні намагаюсь отримати його, але ніяк.

В НОК України та Мінмолодьспорт нема такого календаря.

Нагадую, що я в комісії атлетів НОК України. — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 14, 2023

Нагадаємо, Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

Раніше Українська асоціація футболу надіслала запит до Міністерства молоді та спорту щодо того, на які змагання вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

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