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Гераскевич: Брехня, нема в НОК України ніякого календаря конгресів

Український скелетоніст звинуватив міністерство молоді та спорту в брехні
Сьогодні 08:46 318 0
Гераскевич: Брехня, нема в НОК України ніякого календаря конгресів
#Владислав Гераскевич, #Міністерство молоді та спорту, #НОК України

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України не знає, коли у кожної федерації заплановано проведення засідань, де можуть прийняті рішення спрямовані на послаблення позиції щодо допуску росіян.

Про це заявив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Це брехня, нема в них ніякого календаря конгресів. Вже три тижні намагаюсь отримати його, але ніяк. В НОК України та Мінмолодьспорту нема такого календаря. Нагадую, що я в комісії атлетів НОК України", - написав Гераскевич.

Нагадаємо, Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

Раніше Українська асоціація футболу надіслала запит до Міністерства молоді та спорту щодо того, на які змагання вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

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