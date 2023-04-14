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УАФ очікує роз'яснень уряду щодо участі збірної України у відборі на Євро-2024

УАФ дотримуватиметься рішення уряду.
Сьогодні 17:42 506 0
УАФ очікує роз'яснень уряду щодо участі збірної України у відборі на Євро-2024
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Українська асоціація футболу надіслала запит до Міністерства молоді та спорту щодо того, на які змагання вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Павелко запевнив, що асоціація футболу дотримуватиметься рішення уряду.

"У нас війна. Ми не маємо можливості виїжджати за кордон без узгодження з Міністерством спорту", – сказав Павелко.

У червні збірна України з футболу проведе наступні матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

УЄФА заборонила Росії брати участь у змаганні через вторгнення, однак Білорусь була допущена, хоча й бере участь в іншій відбірковій групі.

Раніше Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

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