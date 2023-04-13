Беленюк опублікував наказ про заборону українським делегаціям виступати на змаганнях, де беруть участь росіяни

Джерело - Чемпіон.

З'явився текст наказу Міністерства молоді та спорту про заборону офіційним делегаціям українських збірних брати участь у міжнародних змаганнях, у яких беруть участь росіяни.

Про це повідомляє Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.

Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них. Наказ підписано електронним підписом.