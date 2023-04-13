Міжнародний союз тріатлону допустив росіян до міжнародних змагань

Виконавчий комітет Міжнародного союзу тріатлону ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Про це повідомляє World Triathlon.

"Виконком World Triathlon схвалив свою принципову підтримку рекомендацій МОК про повернення до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з російськими та білоруськими паспортами та скасування призупинення участі країн у змаганнях World Triathlon на початку вторгнення Росії в Україну. World Triathlon підтримує розвиток шляху для участі незалежних нейтральних індивідуальних спортсменів і офіційних осіб з російськими та білоруськими паспортами у наших видах спорту.

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Ми в консультаціях з МОК та ASOIF працюватимемо над розробкою необхідних незалежних процесів перевірки, щоб дозволити та спланувати повернення цих осіб на наші змагання та заходи. Виконавчий комітет знову підтверджує свою солідарність з Україною у війні з Росією, і що незалежність будь-якого спортсмена чи офіційної особи була абсолютною умовою для їхнього повернення на змагання з тріатлону", - йдеться в заяві.