Масвідаль про завершення кар'єри: Тепер я забезпечений на все життя

Джерело - MMA Fighting.
Хорхе Масвідаль прийняв рішення про завершення кар'єри.
Про це він заявив після поразки від Гілберта Бернса.
"Перш за все - я всіх люблю. Дякую всім, хто дивився цей бій, але тут я почав свою кар'єру. Це були довгі 20 років. 50 із чимось боїв. У якийсь момент ви розумієте, що ваш улюблений баскетболіст перестає закидувати триочкові. Я люблю всіх. Люблю цей спорт.
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Я мультимільйонер, хоча коли починав, у мене нічого не було. Тепер я забезпечений на все життя. 20 довгих років. Я люблю вас хлопці", - сказав Масвідаль.