Масвідаль про завершення кар'єри: Тепер я забезпечений на все життя

Американський боєць ММА розповів про завершення кар'єри

Джерело - MMA Fighting.

Хорхе Масвідаль прийняв рішення про завершення кар'єри.

Про це він заявив після поразки від Гілберта Бернса.

"Перш за все - я всіх люблю. Дякую всім, хто дивився цей бій, але тут я почав свою кар'єру. Це були довгі 20 років. 50 із чимось боїв. У якийсь момент ви розумієте, що ваш улюблений баскетболіст перестає закидувати триочкові. Я люблю всіх. Люблю цей спорт.

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