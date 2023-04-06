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Абраменко: Бойкотувати Олімпійські ігри - це ненормально

Українець розповів про можливий бойкот змагань з росіянами
Сьогодні 19:27 209 0
Абраменко: Бойкотувати Олімпійські ігри - це ненормально
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2024

Джерело - Ukrinform.

Українські спортсмени не мають бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі.

Про це розповів олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко.

"Дії Міжнародного олімпійського комітету обурюють і шокують нашу українську олімпійську спільноту, це неприпустимо. Це шокує не тільки й нас, а й інші країни, які підтримують Україну. Усі розуміють, що відбувається. Як наші українські спортсмени можуть виступати разом зі спортсменами-окупантами? Ми бачимо, що МОК не може ухвалити рішення про допуск самостійно, тому перекладає відповідальність на міжнародні федерації й рекомендує допустити росіян і білорусів до змагань.

  Актуально: МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами

Як спортсмен я можу сказати, що бойкотувати змагання, Олімпійські ігри – це ненормально. Водночас я не розумію, як можна з ними змагатися. Ми повинні робити все можливе, щоб донести до інших федерацій, країн нашу позицію. Вони повинні допомогти нам і не допустити до змагань російських і білоруських спортсменів", - сказав Абраменко.

Читайте: Беленюк опублікував протокол засідання Кабміну щодо бойкоту Україною змагань, де будуть росіяни

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