Беленюк опублікував протокол засідання Кабміну щодо бойкоту Україною змагань, де будуть росіяни

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк опублікував витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів від 30 березня.

Про це він повідомив у Telegram.

"Мінмолодьспорту разом із заінтересованими органами опрацювати питання щодо позбавлення спортивних федерацій статусу національних у разі участі спортсменів, які є їх членами, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з РФ і РБ та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції", - йдеться в протоколі.

Раніше уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, в яких будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі.