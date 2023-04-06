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Міжнародна федерація плавання підтримала рекомендації МОК щодо допуску росіян і білорусів

росіяни та білоруси зможуть взяти участь у турнірах в нейтральному статусі
Сьогодні 13:16 332 0
Міжнародна федерація плавання підтримала рекомендації МОК щодо допуску росіян і білорусів

Джерело - tribuna.com.

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) підтримала рекомендації МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Про це йдеться в заяві організації.

"Сьогодні Бюро World Aquatics зібралося та підтримало заяву Виконкому МОК від 28 березня 2023 року щодо можливої майбутньої участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях.

Ця заява була зроблена після прохання більшості учасників олімпійського руху до МОК вивчити можливість повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань на основі принципів Олімпійської хартії.

Бюро World Aquatics схвалило створення робочої групи для вивчення потенційних шляхів участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у майбутніх міжнародних змаганнях з водних видів спорту як індивідуальних нейтральних спортсменів.

Цільова група, що складається зі спортсменів і представників спільноти водних видів спорту під головуванням Морін Крус, президента PanAm Aquatics, негайно розпочне роботу над розробкою рекомендацій для Бюро World Aquatics. Цільовій групі знадобиться час, щоб зробити висновки, і вона доповість про це на наступному засіданні Бюро в липні 2023 року.

World Aquatics підтверджує свою непохитну прихильність і турботу про Україну, зокрема про українських спортсменів з водних видів спорту, які постраждали від вторгнення в їхню країну. Українські спортсмени продовжують отримувати підтримку від World Aquatics та її партнерів, зокрема від LEN та Українських федерацій плавання, стрибків у воду та артистичного плавання, для підготовки та змагань.

World Aquatics продовжуватиме надавати пріоритет заходам, спрямованим на підтримку української спільноти водних видів спорту разом із національними федераціями плавання, Національними олімпійськими комітетами, Міжнародним олімпійським комітетом та LEN", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, МОК закликав федерації дозволити росіянам та білорусам виступати на міжнародних турнірах в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором. 

Водночас міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт вважає, що питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади у 2024 році відкладено.

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