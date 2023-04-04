Гутцайт: Виступи наших тенісистів проти росіян зіграли проти нас

Участь українських тенісистів у матчах зі спортсменами з рф і рб шкодить українському спорту.

Про це заявив міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"На жаль, хочу сказати, що пан Бах в усіх своїх промовах останнім часом тільки й наводить приклад, як наші спортсмени грають у великому тенісі.

І, наприклад, після оголошення цих умов МОК була конференція позднякова (президент окр - прим.), він теж зазначив, що тенісисти грають і нічого не відбуваються.

На жаль, те, що наші тенісисти виступали проти росіян, зіграло проти нас. На жаль, так воно і є. На всіх виступах Баха він лише приводить у приклад федерацію тенісу", - сказав Гутцайт.