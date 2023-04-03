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Гераскевич: НОК ніяк не втрутився в розробку критеріїв допуску росіян

Український скелетоніст прокоментував рекомендації МОК щодо допущення росіян
Сьогодні 17:39 114 0
Гераскевич: НОК ніяк не втрутився в розробку критеріїв допуску росіян
#Владислав Гераскевич

Джерело - Tribuna.com.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич незадоволений пасивністю Національного олімпійського комітету в питанні недопуску росіян та білорусів.

Про це він розповів Tribuna.com.

"НОК ніяк не втрутився в розробку критеріїв допуску росіян до міжнародних змагань. Я озвучував це на зустрічах з Вадимом Гутцайтом. Я впевнений, що він знав про цю ідею. Я з самого початку говорив, що якщо все йде до допуску росіян, ми маємо брати активну участь у розробці критеріїв. Чому ми не вносили свої критерії - я не знаю".

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"Рекомендація МОК щодо повернення росіян є, тому глобально - це поразка. Я вважаю, що за рік нічого не змінилося в плані допуску росіян і вони мають бути відсторонені", - сказав Гераскевич.

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