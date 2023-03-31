Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:43 600
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні
Сьогодні 11:06 501
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком
Вчора 23:55 1139
Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни
Вчора 23:13 362
Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ
Вчора 21:14 492
Буяльський отримав три матчі дискваліфікації
Вчора 18:13 621
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Вчора 17:18 5881
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо
Вчора 17:11 14505 5
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі
Вчора 15:24 942
Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном
Вчора 12:41 521
Прямі трансляції

Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян

Український футболіст та волонтер прокоментував бойкот Україною кваліфікацій на Олімпіаду
Сьогодні 10:59 520 0
Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Форвард Райо Махадаонда та волонтер Роман Зозуля висловився щодо рішення Уряду України про те, що українці братимуть участь у відборі на Олімпіаду тільки в тих змаганнях, де не буде росіян.

Про це він написав у Інстаграмі.

"Уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де будуть представлені спортсмени з росії та білорусі. ГЕНІАЛЬНО! Навіщо далі надриватися і працювати над тим, щоб не допустити до змагань ворожих спортсменів, якщо можна просто забанити своїх".

  Актуально: Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі

"Рішення в якому прямо таки відчувається жага до боротьби і перемоги. Міністр спорту, він же глава НОК, Вадим Гутцайт справляється із завданням хоронити український спорт на відмінно. Похвальну грамоту від рашистів однозначно заслужив", - написав Зозуля.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Роман Зозуля (@zozulyaroman)

Коментарі ()
Популярне зараз
Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1044
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі Стала відома зарплата Маліновського в Марселі 942
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком 1139
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 14505 5
Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею 664
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії 5881
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 788
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205676
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66499
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 257220 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 27178
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16408